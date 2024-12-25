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首部國家海洋污染防治白皮書 4大行動計畫護海洋

中央社／ 高雄25日電

海委會今天發布台灣首部「國家海洋污染防治白皮書」。主委管碧玲表示，白皮書「4大行動計畫」，與海污法及海污防治基金形成3大支柱，盼在2030年達成海洋環境無污染願景

海洋委員會主委管碧玲今天到高雄市前鎮區高雄軟體園區出席「國家海洋污染防治白皮書」發布記者會，並與海洋保育署長陸曉筠共同拉下紅布揭示「海污防治路徑及4大行動計畫」，展望2030年達成海洋環境無污染、建構循環經濟生活、實現人與海洋友善共存願景。

管碧玲表示，白皮書依海洋污染防治法發布，是台灣對海洋污染課題的檢視與反省，展現台灣在全球海洋治理參與和承諾，並提出重要「4大行動計畫」，包含完備海域環境監測調查、強化海洋廢棄物治理、提升海洋污染預防及應處量能、強化教育推廣與國際交流，以全面性前瞻思維擘劃海洋污染防治務實行動計畫。

管碧玲指出，海洋不會說話，無法為困境發聲，需有全國一致性制度，從中央落實地方政府，盼藉「海洋污染防治法」、「海洋污染防治基金」及「國家海洋污染防治白皮書」3大支柱，及「海洋保育法」法治工具，讓海洋生生不息。

管碧玲期勉未來以「強化海域微塑膠監測」、「強化海廢溯源管理」、「擴大海洋污染管制」及「海污基金上路」，訂定國家海洋污染防治路徑短中長期目標，導入先進科技技術進行防治與管理。

她說，藉跨部會與地方政府及產官學研合作，完善相關工作架構與路徑，完整呈現台灣海洋污染防治歷程，每5年持續檢討修訂，擘劃未來工作願景及實踐步驟。

管碧玲 願景

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