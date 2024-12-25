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勞動部再遭投訴職場霸凌 邀外部專家啟動調查

中央社／ 台北25日電

勞動部再爆發霸凌疑雲，有人到勞動部臉書留言投訴勞動部某司長長期濫權，涉嫌對職員霸凌。勞動部則表示，針對此案昨天已邀請外部專家委員啟動調查程序。

近日有職員在勞動部臉書粉絲專頁貼文下爆料勞動部某司長長期濫權，涉嫌對職員霸凌，爆料內容中列舉出該司長多項不當行為，包含賦予副司長及司長秘書特權，在單位內橫行無阻，不僅對其特別關照，甚至在發生矛盾時盲挺副司長及司長秘書，並嫁禍給無辜職員進行不實指控搬弄是非等。

勞動部回應指出，關於此案，已經進入本部調查程序，昨天也已邀請外部專家委員啟動調查程序，將秉持勿枉勿縱的態度，把真相查明。

另外針對投訴人留言疑似被刪除一事，勞動部也澄清，並沒有刪除留言，但因此案已經進入調查程序，且留言中涉及個資隱私且未經查證，因此使用隱藏留言功能，既能保存該留言內容，也兼顧個資保護。

勞動部 濫權 霸凌

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