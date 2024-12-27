好房子品質系列(一)：耐震篇　寶舖堅持比肩核電廠最高等級抗震

大安區新案寶舖全健築知行，Horizon17，媲美國際頂級俱樂部的空中健康會所(此為外觀3D示意圖)。 圖／寶舖建設股份有限公司

0.41G稀有耐震宅「寶舖全健築」橫空出世

今年4月3日花蓮發生芮氏7.2級大地震，全台許多震損建築被貼上紅單或黃單，再度引發住宅抗震虞慮。寶舖建設公司為免除居住者因房屋強震而內心恐懼，以及遭受生命財產損失，自10年前決定堅持大幅領先政府0.24G基本耐震能力，比肩核電廠耐震等級打造住宅作品，今年下旬最新推出位於台北市復興南路「寶舖全健築︲知行」一案，持續以0.41G的頂級耐震能力即將成為國內再一棟稀有的抗7級地震住宅。

台灣位於環太平洋地震帶及板塊交界處，地質活動好發且頻繁，耐震建築在地震頻繁的地帶相當重要，對想要擁有安穩居所的臺灣人尤其如此。台灣自從經歷了各種大地震洗禮，民眾對建築物抗震能力日益重視。今年房屋抗震再度成為民眾的焦點，尤其在花蓮4月3日大強震之後，房屋抗震再度成為民眾關切議題，對耐震住宅的購買需求大幅提升，近來大台北地區有近兩成建案紛紛以「耐震宅」特色作為建案訴求。

整合施工現場現況資料，及材料與環境品質的分析，加上完工後的交屋查驗，產出SGS『建物生產履歷報告書』。 圖／寶舖建設股份有限公司

臺灣的建築多半以「耐震能力」來評估其耐震程度，而耐震能力的標準，則依鄰近斷層與否、地質條件、震區分布…等條件而有所不同。以雙北為例，符合政府規範的耐震能力須達0.24G，換算成中央氣象局的地震震度分級表，大約等於「5級弱」的等級。建築專家指出，影響建築物是否耐震的因素相當多，包括以建築工法提升建築的耐震能力、設計時需要權衡結構體與室內居住空間的配比，以及在有限的梁柱空間內，儘可能安置足夠的結構材料，以同時兼顧安全性和居住體驗等。

0.41G的高密度鋼筋綁紮工法，施工難度提升，住戶生命及資產安全更受保障。 圖／寶舖建設股份有限公司

寶舖建設表示，已故台灣建築大師漢寶德教授有一句話說：「建築，是文化之母。」建築本身不僅是藝術品，更是生命安全的載體。房屋就像母親，給予我們保護、溫暖與安全。寶舖二十年年來一步一腳印，近年更是從「健康、安全」的思考出發，用高成本、純熟技術和縝密管理，打造出5座0.41G住宅建築，領先業界，也累積許多寶貴經驗。0.41G的市場擁護者與追隨者正日漸擴大，顯見寶舖並不孤單，「寶舖住戶的笑容，就是我們最大的動力與安慰。」

寶舖力主耐震能力提升到0.41G

至今完成5座高耐震住宅大樓 領先業界

寶舖通過SGS全品項檢驗，包括結構品質查證、機電管線查證、防水施工查證等分項，把關工程的重要節點。 圖／寶舖建設股份有限公司

寶舖建設為掃除居住者對房屋耐震的疑慮，特別是在面臨震災來襲時，不僅可以保障生命、財產安全，還能擁有一份處震不驚的安全感，自2013年起就主張耐震能力要提升到0.41G，是目前台北市政府建築技術規定的0.24G的1.71倍，與核電廠同級，大幅提升建築物的抗震能力，等同可承受7級地震。

同時，寶舖建設堅定不移地實踐耐震能力0.41G的主張，從2017年在台北市大安森林公園周邊的「水樹之間」，完成第一棟超高耐震住宅大樓作品之後，又陸續完工青田街「青田青」、新生南路「孕學林」、羅斯福路「寶舖212」及「寶舖CARE」等，共計五座高抗震級數的新大樓建築。

由於這類高耐震住宅在房地產市場屬於極少數品種，推出後頗受好評，也在極短時間被搶購一空。

「清粥小菜一條街」 即將成為歷史名詞

超高耐震寶舖全健築 3年後注入全新活力

寶舖建設台北市大安區指標新個案-寶舖全健築知行。 圖／寶舖建設股份有限公司

即將開建的復興南路二段「寶舖全健築︲知行」新建案基地位於知名的「清粥小菜一條街」舊址，曾經孕育出「小李子清粥小菜」等數家叱吒餐飲市場多年的名店。經由寶舖建設於2023年初完成建地整合後，規劃推出第6座耐震能力0.41G高抗震的「寶舖全健築︲知行」。預計明年上半年，將於原址注入全新活力，加以17F高媲美國際頂級俱樂部的空中花園與公設，將為此區注入獨特非凡的感受。

寶舖建設至今深耕台北市大安區20年，以ESG、五大核心、六大數據、獨家專利建立「八大安全系統」為建造作業基準，由外而內致力打造「全透明原生健康建築」，榮獲國際五大認證、一大保證，包括SGS 建築 100％全品項驗證、國際WELL健康建築白金級認證、BSI 英國標準協會 KitemarkTM高品質產品認證、WELL for Residential 健康住宅計畫、Swiss Re IDI 建築物結構安全保障保險、GRESB 永續高資產價值認證，讓人與建築傳承120年。

寶舖建設指出，現正熱烈預售中的「寶舖全健築︲知行」新建案，原本就是一塊旺地，地處台北市大安區最精華地段，在科技、大安兩捷運站中間，享「文湖、淡水雙捷運」優勢。而且，6分鐘到台大校園、8分鐘擁抱大安森林公園。

由於基地地理位置優越，生活機能完善，寶舖願意投入更多的資金和心力進行規劃，促成這棟新大樓成為一座高抗震的健康好宅。「寶舖全健築︱知行」全案規劃2～3房雙主臥(25～39坪)，賞屋專線：02-27615888。

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