才爆吳姓公務員走上絕路 又傳職場霸凌？勞動部說話了
北分署吳姓公務員之死調查結案不久，勞動部如今再爆職場霸凌。近日有人在勞動部臉書留言爆料勞動部某官員長期濫權，涉嫌對職員霸凌。對此，勞動部回應昨天已啟動調查程序，將查明真相，且毋枉毋縱。
近日有人在勞動部臉書留言爆料列舉勞動部某官員多項不當行為，包括包庇與縱容特定人士、濫用職權與操弄是非、對欲離職同仁有攻擊行為等。但目前該則留言疑似已遭刪除。
對此，勞動部回應，此案已經進入本部調查程序，昨（24）日已邀請外部專家委員啟動調查程序，將秉持毋枉毋縱的態度，把真相查明。至於留言遭刪除，勞動部澄清，並沒有刪除留言，而是因此案已經進入調查程序，且留言涉及個資隱私且未經查證，因此使用臉書隱藏留言功能，既能保存該留言者的留言內容，亦兼顧個資保護。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言