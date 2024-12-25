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才爆吳姓公務員走上絕路 又傳職場霸凌？勞動部說話了

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部。記者林伯東／攝影
勞動部。記者林伯東／攝影

北分署吳姓公務員之死調查結案不久，勞動部如今再爆職場霸凌。近日有人在勞動部臉書留言爆料勞動部某官員長期濫權，涉嫌對職員霸凌。對此，勞動部回應昨天已啟動調查程序，將查明真相，且毋枉毋縱。

近日有人在勞動部臉書留言爆料列舉勞動部某官員多項不當行為，包括包庇與縱容特定人士、濫用職權與操弄是非、對欲離職同仁有攻擊行為等。但目前該則留言疑似已遭刪除。

對此，勞動部回應，此案已經進入本部調查程序，昨（24）日已邀請外部專家委員啟動調查程序，將秉持毋枉毋縱的態度，把真相查明。至於留言遭刪除，勞動部澄清，並沒有刪除留言，而是因此案已經進入調查程序，且留言涉及個資隱私且未經查證，因此使用臉書隱藏留言功能，既能保存該留言者的留言內容，亦兼顧個資保護。

個資 勞動部 職場霸凌

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