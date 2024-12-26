炎洲集團最新力作 「炎洲隱玉」定義承德大道新價值

台北市城市大道向來為名宅、房價重要支撐，東西軸線大道以忠孝東路、仁愛路、信義路為主，而南北軸線則以中山北路、敦化南路為主，近年隨著台北雙子星、士林、劍潭 TOD、北投士林科學園區等重大建設，串起這些重大建設的承德路價值瞬間湧現，成為台北市地產新黃金軸線，近期登場的「炎洲隱玉」，正是承德大道少數巔峰之作，一推出即受到注目。

若以地段相比擬，多數人將中山北路媲美仁愛路，擁有官道、林蔭大道價值，而「承德路」價值則如信義路一般，40 米面寬的承德路與信義路雷同，信義路擁有商業、藝文表演、商辦價值，而承德路隨著台北發展的位移，其沿線周邊涵蓋台北車站、台北雙子星、台北表演藝術中心、士林 TOD、北士科，更與中山北路、環河快速道路等重要交通幹道交匯，形成北市的黃金路網，承德路周邊已成為商業、文化與居住功能兼具的戰略地帶。

炎洲集團於承德路首排推出新作「炎洲隱玉」。 圖／海宇國際提供

炎洲集團（股票代號 4306）早年就看準承德路價值，從「新光合纖」購入位於承德路四段的「炎洲隱玉」用地，並經營「悠逸商旅」，隨著士林重大建設湧現，集團將其轉為住宅用地，讓未來住戶也能享有大道地段的價值性。

該案為承德路四段角地，周邊擁有士林紙廠、萬寶紡織開發案，以及師法東京都 TOD 計畫的士林 TOD 與劍潭 TOD，士林 TOD 預估年產值達 1.8 億元；劍潭 TOD 將興建為 11,000 坪樓地板面積複合式商辦大樓，預計 2027 年底完工。

除此之外，「炎洲隱玉」距未來捷運環狀線 Y25 行政中心站步行約 450 米，與北士科接壤，開車約 4 分鐘即可抵達北士科。北士科已吸引中鼎、仁寶、康舒等企業總部進駐，年產值預估高達 200 億元。此地區串聯內湖科技園區，預計創造 35,000 個就業機會，成為台北的科技與經濟新中心。

鄰近擁有台北藝術表演中心、科教館、天文館、兒童新樂園等 47,000 坪科藝園區設施，加上士林官邸、北投溫泉、陽明山的風情，重視醫療的生活族群，周邊也有新光醫療院區、陽明、榮總、振興等大型醫學中心，是台北少見的自然人文、科學藝術、醫療相伴的生活地段。

「炎洲隱玉」位承德路四段，距北投士林科技園區僅 4 分鐘車程。 圖／海宇國際提供

炎洲集團以跨領域專業實力著稱，涵蓋製造、通路、旅館及房地產等四大事 業，始終以實業家的精神穩紮穩打，其經典作品如「炎洲 THE ONE」、「旺洲旺年匯」、「旺洲極品」等，均為市場高度讚譽的代表作。

「炎洲隱玉」作為炎洲集團全新鉅作，規劃為 23~47 坪，每層四戶，全案無地主戶，並由大師級建築團隊操刀，建築師陳金水、王培樺雙建築師聯名之 作，同時禮邀 iF 設計大獎團隊「上境設計」、「藏盛設計」許富居操刀公設，並由紅點設計大獎榮譽團隊「原碩照明」打造極致光影美學，充分展現炎洲集團對於「炎洲隱玉」的用心。

台北市北區在北士科重劃區的啟動後，市場呈現穩步增長，根據實價登錄顯示，北士科不少個案站穩每坪 120 萬大關，同步拉抬士林北投房市。

海宇國際專案經理蔡欣展分析：不少許多企業與高端買家傾向購買商業、生活機能完整的正士林地段而非重劃區板塊，以「炎洲隱玉」條件來看，享有承德大道地段價值、士林核心生活機能、炎洲集團卓越建築設計，周邊推案少恰巧填補市場需求；加上周邊大型建設齊發，不僅支撐當地房價，未來待建設陸續完成後，也為當地房價提供增值潛力燃料，目前該案已吸引不少重視地段、生活便利性、品牌的高端客戶關注。

「炎洲隱玉」建築 3D 立面合成示意圖。 圖／海宇國際提供

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