快訊

一名少女工讀生之死 麥當勞難道不欠家屬一個道歉？

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

環境部將定減碳目標 台灣大用大數據節能

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「盼公布2030年具體減碳目標，避免淨零淪為口號！」環境部長彭啟明24日宣布，下周將公布2030年的減碳目標。此外未來台灣碳費的收取模式會走到總量管制。台灣大哥大董事長蔡明忠則說，企業會以物聯網技術監測環境變化、利用大數據優化能源使用、支持中研院潔淨能源開發、投入藍碳復育等方式減碳。

總量管制保障小企業

彭啓明24日出席「安侯建業2024全球企業永續報告大調查高峰會」時指出，上週立法院通過財劃法修正後，讓減碳遇到逆風，業界都知道金錢非常重要，環境部會想辦法解決問題，但氣候變遷是中央和地方必須一起合作因應，如果淨零的優先進度放在後面的話，只會淪為口號。

有關碳費部分，彭啓明表示，雖然收碳費很困難，不過環境部5個多月就完成相關政策規定，一開始起徵價為每噸新台幣300元，雖然有優惠費率措施，不過對較弱勢的企業衝擊很大，因此台灣未來會走到總量管制。下週將公布2030年的減碳路徑，明年也將公布2035年的減碳目標。

大力投資減碳

台灣大哥大董事長蔡明忠則在「台灣大永續論壇」上指出，科技是解決氣候問題的關鍵，台灣大透過物聯網技術監測環境變化、利用大數據優化能源使用，更率先支持中研院潔淨能源開發，並推動「藍碳紅樹林復育計畫」，減緩氣候變遷。

總經理林之晨說明，台灣大哥大布局再生能源，IDC雲端機房提前6年於2024年達成RE100目標；在超過3000座基地台導入太陽光電及陸域風電等綠能；攜手中研院產研合作，開發「去碳燃氫」、「地熱能」及「海洋能」等淨零科技，同時推動門市數位化綠色營運、推出二手手機認證等策略促進循環經濟。

藍碳固碳比綠碳強

「藍碳的固碳能力比較高，決定先投入藍碳復育！」林之晨表示，藍碳生態系統如紅樹林和海草床，由於土壤含水量高，不容易被分解，碳儲存能力比綠碳更強，藍碳的固碳能力是綠碳的4倍，還能提供水質淨化、生物多樣性、防止海岸侵蝕、抵禦風暴和減緩海平面上升等多重環境效益。

【更多精采內容，詳見

復育 減碳 碳費

延伸閱讀

新版財劃法 環長：牽動淨零目標

彭啓明：財劃法衝擊 環境部預算估少20億元

旅宿明年不主動供小瓶裝用品 彭啓明：6成民眾支持、估年減4.6億用量

影／旅宿業者迎減塑元年 環境部及觀光署推動備品減量

相關新聞

入冬首波強烈冷氣團 周末最冷全台有感、跨年小幅降溫

．中央氣象署預報，未來一周在周末會有一波比較明顯的冷空氣影響台灣，可能迎來入冬第一波強烈大陸冷氣團。預報員官欣平今天表示，預估強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，感受上特別冷。這波冷氣團周四至周六上半天偏濕冷，後續會轉為偏乾冷，最冷時間點落在周末，特別是在清晨這段時間。下周一白天稍微回溫趨勢，跨年有小幅度降溫出現。

環境部將定減碳目標 台灣大用大數據節能

「盼公布2030年具體減碳目標，避免淨零淪為口號！」環境部長彭啟明24日宣布，下周將公布2030年的減碳目標。...

照片看歷史／1956年首屆國代集會 對國際局勢提5點共識

1956年12月25日，第一屆國民大會代表全國聯誼會25日在中山堂舉行年會，會中除請時任副總統陳誠發表演說，行政院長俞鴻鈞報告施政以外，並討論通過提案50餘件及向總統致敬、致慰陳副總統、慰勞前方國軍將士暨游擊官兵、慰勞陸海空三軍將士、慰問大陸地區同胞暨海外僑胞電文各一通。 在各代表所提的50餘件提案中，關於國際現勢之提案幾占大部份，經大會將各案綜合為5點，作為全體國大代表之共同意見...

電競選手黃金職業期短 藍委籲助解兵役問題、留住人才

國民黨立委羅廷瑋、張智倫今日共同舉行「 打造電競未來—人才培育、兵役問題與產業規劃」公聽會，呼籲政府應優化電競產業等相關...

風機進駐澎湖20年折損半個絲瓜之鄉 村民：放過中屯吧

10月底，康芮颱風登陸前夕，澎湖刮起九級陣風，行人步伐踉蹌，海岸線旁的八支風機卻不動如山，歷經長年風雨沖刷，風機布滿紅棕色鏽蝕，它們是台電第一批除役的陸域風機，也乘載著中屯的希望與哀愁。 聯合報陽光行動12月24日推出「綠能垃圾風暴」專題報導，中屯八支風機退役將開啟台灣風機退役潮，未來10年全台將產生900支風機葉片，由於回收、利用不易，綠能垃圾來襲時將步上光電垃圾的後塵，成為棘手難題。

蛇年生肖銀幣出自他手 陳士侯畫畫一輩子了無遺憾

「用筆墨寫日記，畫畫創作一輩子了無遺憾」的畫家陳士侯一生學畫、作畫，曾師事嶺南畫派宗師歐豪年，從插畫到專精工筆山水、花鳥、佛像，至投入酒器作畫製酒，今年更獲中央造幣廠青睞，明年乙已蛇年紀念銀幣圖案出自他的手筆，頗有古代書畫大家之風。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。