環境部將定減碳目標 台灣大用大數據節能

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「盼公布2030年具體減碳目標，避免淨零淪為口號！」環境部長彭啟明24日宣布，下周將公布2030年的減碳目標。此外未來台灣碳費的收取模式會走到總量管制。台灣大哥大董事長蔡明忠則說，企業會以物聯網技術監測環境變化、利用大數據優化能源使用、支持中研院潔淨能源開發、投入藍碳復育等方式減碳。

總量管制保障小企業

彭啓明24日出席「安侯建業2024全球企業永續報告大調查高峰會」時指出，上週立法院通過財劃法修正後，讓減碳遇到逆風，業界都知道金錢非常重要，環境部會想辦法解決問題，但氣候變遷是中央和地方必須一起合作因應，如果淨零的優先進度放在後面的話，只會淪為口號。

有關碳費部分，彭啓明表示，雖然收碳費很困難，不過環境部5個多月就完成相關政策規定，一開始起徵價為每噸新台幣300元，雖然有優惠費率措施，不過對較弱勢的企業衝擊很大，因此台灣未來會走到總量管制。下週將公布2030年的減碳路徑，明年也將公布2035年的減碳目標。

大力投資減碳

台灣大哥大董事長蔡明忠則在「台灣大永續論壇」上指出，科技是解決氣候問題的關鍵，台灣大透過物聯網技術監測環境變化、利用大數據優化能源使用，更率先支持中研院潔淨能源開發，並推動「藍碳紅樹林復育計畫」，減緩氣候變遷。

總經理林之晨說明，台灣大哥大布局再生能源，IDC雲端機房提前6年於2024年達成RE100目標；在超過3000座基地台導入太陽光電及陸域風電等綠能；攜手中研院產研合作，開發「去碳燃氫」、「地熱能」及「海洋能」等淨零科技，同時推動門市數位化綠色營運、推出二手手機認證等策略促進循環經濟。

藍碳固碳比綠碳強

「藍碳的固碳能力比較高，決定先投入藍碳復育！」林之晨表示，藍碳生態系統如紅樹林和海草床，由於土壤含水量高，不容易被分解，碳儲存能力比綠碳更強，藍碳的固碳能力是綠碳的4倍，還能提供水質淨化、生物多樣性、防止海岸侵蝕、抵禦風暴和減緩海平面上升等多重環境效益。

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