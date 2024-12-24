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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

電競選手黃金職業期短 藍委籲助解兵役問題、留住人才

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅廷瑋、張智倫今日共同舉行「 打造電競未來—人才培育、兵役問題與產業規劃」公聽會，呼籲政府應優化電競產業等相關政策，建立完善的基礎教育與專業訓練體系，強化產學合作，吸引人才留台發展。圖／立委羅廷瑋辦公室
國民黨立委羅廷瑋、張智倫今日共同舉行「 打造電競未來—人才培育、兵役問題與產業規劃」公聽會，呼籲政府應優化電競產業等相關政策，建立完善的基礎教育與專業訓練體系，強化產學合作，吸引人才留台發展。圖／立委羅廷瑋辦公室

國民黨立委羅廷瑋、張智倫今日共同舉行「 打造電競未來—人才培育、兵役問題與產業規劃」公聽會，呼籲政府應優化電競產業等相關政策，建立完善的基礎教育與專業訓練體系，強化產學合作，吸引人才留台發展。

羅廷瑋說，電競選手黃金職業期短，兵役問題成為阻礙選手持續精進的重要因素，現行規範雖允許役男申請替代役，但實際執行上仍需更多彈性調整。現行有大量優秀的本土電競人才流向資源更豐沛的國家，顯示國內在基礎教育、專業訓練與產業支持方面仍有不足，如何建構完善的培育機制，吸引更多人才留在台灣，是未來發展的關鍵，政府或可考慮整合學校及產業資源，促進完整的電子競技產業鏈。

羅廷瑋表示，2025電子競技奧林匹克運動會將比賽類別分為三大項目，包括傳統電競、模擬運動類電競以及虛擬運動類電競。這些類別不僅體現了現代科技與運動的結合，也展現了電子競技的多元化與專業性。然而，目前台灣在電子競技的組訓規範、獎勵機制，以及參賽資格方面，尚未有明確法規支持。政府應參考亞洲運動會等賽事的成功經驗，制定相關規範，為未來參賽提供更明確的依循方向。

羅廷瑋提到，「英雄聯盟」亞太地區2025 年整合為「亞太聯賽」，台北將成為主辦城市，屆時日本、越南、澳洲等國都將來台參賽，然而依照本國現行法規，外籍選手須透過台灣公司聘僱申請工作簽證，並未針對8個月以上賽季設計長期居留方案，且現有規範未涵蓋戰隊後勤人員的工作證申請，限制諸多限制如無法突破，恐影響台灣爭取國際賽事主辦權，政府應做跨部會協調，完善相關法規，為台灣在全球電競領域的發展創造更有利的條件。

張智倫表示，人們常說「學音樂的孩子不會變壞」，現在「打電競的孩子也能登上國際舞台」，政府應對電競產業有所掌握，更要主導媒合大型企業，協助電競創業者，並處理人才培育、產業規劃及兵役問題，讓電競產業蓬勃發展。中國有「黑神話：悟空」，台灣也有機會培育出全台灣乃至於全亞洲人都愛玩的遊戲，這是政府必須好好思考的課題。

今日公聽會會議作成結論，針對選手及其後勤人員面臨的簽證問題，請電競協會統籌選手及教練等後勤人員等資格相關資料，提供教育部體育署作為資格審查的框架，作為後續審查的參考標準。

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