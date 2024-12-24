副總統肯定金舵獎暨旭青獎得獎人 助青少年迷途知返
副總統蕭美琴今天接見第21屆金舵獎暨旭青獎得獎人，肯定獲獎人付出時間、精神和資源，投入觀護工作與陪伴，協助青少年迷途知返，她並期盼大家一起努力讓國家更穩定、社會更和諧，也讓每位青少年都能找到人生的方向。
副總統蕭美琴上午接見由中華民國觀護協會理事長黃武田所率領第21屆金舵獎暨旭青獎得獎人致詞時表示，她要代表總統和政府表達最深的敬意，得獎人均來自不同職業，但為了社會安定，長期擔任志工，付出時間、精神和資源，投入觀護工作與陪伴，協助暫時迷失的青少年，讓青少年的人生有重新站起來的機會。
副總統指出，大家作為專業的陪伴者，不放棄這些青少年，持續付出關心與陪伴，讓青少年都能找到人生的方向和力量，有機會對社會有所貢獻，她要表達深深的感謝。
副總統認為，觀護與輔導陪伴的工作並不容易，需要社會更多人的關心跟支持。得獎人都是讓社會更健全的推手，站在第一線讓社會更安定、國家更穩定，她要再度肯定大家的卓越貢獻。
她並期盼共同努力，讓社會更和諧，也讓每位青少年都能找到人生的方向。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言