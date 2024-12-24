旅宿業者迎接減塑元年 環境部及觀光署攜手推動備品減量

與會人士合影宣誓旅宿業減塑，左三環境部彭啓明部長、左二循環署賴瑩瑩署長、左ㄧ李宜樺組長、右三觀光署林信任副署長、左二雄獅黃信川總經理、右三華生楊東曉特助。 圖／環境部 提供

環境部召開「旅宿業減塑永續元年記者會」，共同宣誓114年1月起對旅宿業進行一次性用品管制，並提供補助措施協助業者逐步減少塑膠瓶裝水使用，期盼達成源頭減量，改善環境與減碳目標。

新法規將於114年起全面實施

環境部表示，從114年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。新法規要求旅宿業者，將小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等四種液態盥洗及保養用品，改用大瓶裝方式提供；同時，梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等六種個人衛生用品不得主動提供，鼓勵消費者自備。

環境部部長彭啓明強調，這項政策不僅是回應全球減碳、減塑的需求，也符合巴黎奧運的永續發展理念，未來公務員在出差時所選擇的住宿飯店，也能符合綠色採購。

為了輔導業者順利轉型及引導消費者自備，於公告緩衝期間，各縣市環保局共計現場輔導2,500家次以上及辦理50場以上宣導會議，也努力透過多元宣導形式，積極舉辦各種活動與宣傳，如結合在地的文化節慶、大型活動，讓更多消費者了解減塑政策；另環境部也採用臉書、廣播、車站、機場、臺鐵、高鐵、捷運刊登廣告宣傳，亦透過計程車隊撥放宣傳影片、國際旅展設攤等多面向宣傳，期讓消費者及旅宿業者能充分了解內容。透過這些措施，未來每年預計可減少4.6億個小包裝旅宿用品，減少約2,100公噸的重量，相當於一年可減碳2,500公噸。

環境部舉辦「旅宿業減塑元年-旅途中的綠色約定」記者會宣傳從114年1月1日起，觀光旅館、民宿等旅宿業者不得主動提供個人衛生用品，且必須調整備品配置。 圖／環境部 提供

瓶裝水補助措施助力業者轉型

為協助業者減少使用塑膠瓶裝水，環境部將提供補助措施，鼓勵業者減少瓶裝水的使用，若業者達成減量目標，每案可申請3萬元補助，預計有效降低塑膠瓶使用量，促進業者採用環保的瓶裝水替代方案，推動環保新型態的飲水服務。

賴瑩瑩署長表示，透過這些政策，業者將能減少塑膠垃圾，並對永續旅遊作出貢獻。這也符合消費者對環保意識提升的需求，預期將帶動臺灣旅宿業的綠色轉型，並創造更多的環保文化。

各界響應與未來展望

旅行業龍頭雄獅旅行社黃信川董事總經理表達對環境政策的支持，並分享在推動永續旅遊的經驗，希望所有的導遊能協助推動此一理念，消費者也開始提出要進行一趟負責任旅遊的需求，如2022年開始推廣遊覽車不提供瓶裝水的經驗，除相關宣導外，並請配合的餐飲業者、旅館提供飲水機。指出這些新法規與補助措施將有助於業者逐步轉型為更符合永續發展要求的商業模式，雖然業者可能面臨初期的調整挑戰，但長期而言，這樣的政策將為臺灣的觀光業帶來更具競爭力的市場定位，並吸引注重環保的國內外遊客。

交通部觀光署林信任副署長則強調，政府長期在海外宣傳旅遊時，都將綠色旅遊納入重點宣傳項目，歐美已長期贊同此一理念，亞洲在近年逐步推廣下，也逐步接受這樣的旅遊模式，後續將與各界積極合作，共同推動綠色觀光，將環保理念融入臺灣觀光特色，明年也將針對申請環保標章及永續認證的旅宿業者提供一定金額補助，鼓勵業者投入永續旅遊，讓臺灣成為全球領先的綠色旅遊目的地之一。

此次環境部所推出的旅宿業減塑法規及瓶裝水補助措施，是為臺灣的綠色旅遊鋪好基石。政府與業界的合作，將不僅推動環保行動，也為未來的永續觀光奠定基礎。各方也期待隨著政策的實施，臺灣旅宿業能夠為環境保護與減碳貢獻更多的力量，並向世界展示臺灣在環保領域的努力與成果。

（環境部資源循環署廣告）

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