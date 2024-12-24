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影／綠電垃圾風暴將至 廢棄的風機葉片該藏哪？

聯合報／ 記者游昌樺侯俐安黃婉婷／專題即時報導
風電葉片兼具巨大、難以回收的多重特性，風電垃圾危機倒數計時已然開始。圖為葉片報廢品。 記者黃仲裕／攝影
風電葉片兼具巨大、難以回收的多重特性，風電垃圾危機倒數計時已然開始。圖為葉片報廢品。 記者黃仲裕／攝影

風電支撐國家未來重要能源發展，但也不能忽略綠能的環境隱形成本問題。20多年前首批設置的陸域風電也進入除役期，台電盤點，中屯，石門、台中港、新竹、彰化工業區及麥寮等陸域風場的風機，都將於2031年前陸續退役。其中，又以如何處理位於澎湖中屯風機最為急迫，因為在2024年8月澎湖中屯風機更新計畫通過環評，台電計畫拆除運轉逾20年的8部陸域風力發電機組，然而龐大的葉片汰換下來應如何處理，將揭開台灣綠能發展的全新挑戰——綠能垃圾風暴，將以更快的速度襲來。

位於中屯村的台電首批風力機組，從2001年起正式商轉，早已超過20年的服役年限，老化再加上零件嚴重鏽蝕，早已計畫性停機。台電將原地更新風力機組，最高裝置容量提高將近一倍，但也引起居民抗議。白沙鄉民代表會副主席許龍聰說，中屯曾是澎湖絲瓜主要產地，風機的低頻噪音卻讓人難以居住，農民不再耕作，牛、羊死了一片，如今年輕人外移、老一輩凋零，好不容易盼到風機除役，只希望趕快遷走，讓村落重新振作，重拾活用土地的可能。

然而，環評委員更在意的是台電如何處理首例退役風機，怎麼拆？拆下來的廢棄物如何處理？因為一座風力發電機分為3大部分，塔架屬於鋼材，8支總量至少47萬公斤，電力設備也含有鋼鐵、銅鋁，都能回收再利用，具備商業價值。唯有葉片，為了保有延展性，原料為樹脂與玻璃纖維，雖然無毒無害，但一旦固化成型，卻不易回收再利用。

風電廢棄物兼具巨大、回收不具經濟價值的多重特性。環境部盤點，2030年至2050年，總共將產生9.4萬噸廢棄葉片，2050年之後每年將多達1萬公噸。國際大多將廢棄葉片破碎後掩埋，但台灣土地狹小，掩埋場更長期被視為鄰避設施，風電上路超過20年，該怎麼處理？屬於業者自主，沒有任何法規規範，風電垃圾危機倒數計時已然開始。台電與業界思考各種解方，但截至今日都不是成熟的商業模式。廢棄葉片，成為號稱乾淨綠電之下難以承受之重。

聯合報專題——綠電垃圾風暴，第一則「噩夢翅膀」，鏡頭瞄準澎湖中屯村，從風機退役，再到生產葉片的天力離岸風電，追著風機葉片的前世今生，從超巨大到極細小，並探詢各領域專家學者看法，探討廢棄葉片是否有掩埋、裂解的各種可能出路，包括與商業化的距離，跟目前法規的適用性之外，台灣更應該攤開各種處理成本，並計算所有環境衝擊，不能總將問題丟給尚不存在的新技術，妄想下個未來解決這世代製造的難題。也要思考，即便是綠能產品，那更不能假裝它的生態風險跟環境風險不存在，得評估全生命周期，務實看待，台灣才能運轉出新的綠色軌跡。

台電風機的廢棄葉片，等待以低溫裂解測試，找到循環經濟的可能。 記者曾原信／攝影
台電風機的廢棄葉片，等待以低溫裂解測試，找到循環經濟的可能。 記者曾原信／攝影

台電 廢棄物 澎湖

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