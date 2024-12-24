聽新聞
0:00 / 0:00
傳漁業署官員下禁孕令 立案調查
近期公務職場霸凌屢傳，除了勞動部、衛福部外，據周刊報導指出，農業部漁業署人事單位長官曾對女下屬下禁孕令，以及造成另一名女下屬懷孕初期出血而畏於請假就醫，導致最後不幸流產的事件發生。漁業署昨表示，已組成專案小組，釐清與調查案情。
農業部長陳駿季強調，目前已立案調查，如果經查確有禁孕令的事實，這是絕對不能被容忍的，會盡快對外說明。
有漁業署職員透露，自己請假並在符合差勤規定的情況下早退，仍被質疑和刁難，該長官甚至下令只要自己仍是該職員的主任，就不能懷孕。
另一位職員則因該主任言語帶有霸凌，使其懷孕期間承受龐大的精神壓力，後因調職不成而選擇主動離職，但下體流血情況不見改善，終至流產。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言