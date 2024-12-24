傳漁業署官員下禁孕令 立案調查

近期公務職場霸凌屢傳，除了勞動部、衛福部外，據周刊報導指出，農業部漁業署人事單位長官曾對女下屬下禁孕令，以及造成另一名女下屬懷孕初期出血而畏於請假就醫，導致最後不幸流產的事件發生。漁業署昨表示，已組成專案小組，釐清與調查案情。

農業部長陳駿季強調，目前已立案調查，如果經查確有禁孕令的事實，這是絕對不能被容忍的，會盡快對外說明。

有漁業署職員透露，自己請假並在符合差勤規定的情況下早退，仍被質疑和刁難，該長官甚至下令只要自己仍是該職員的主任，就不能懷孕。

另一位職員則因該主任言語帶有霸凌，使其懷孕期間承受龐大的精神壓力，後因調職不成而選擇主動離職，但下體流血情況不見改善，終至流產。

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