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漁業署遭爆涉霸凌 農業部長陳駿季：若禁孕，絕不容忍

中央社／ 台北23日電
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者李柏澔攝影
農業部長陳駿季。聯合報系資料照片／記者李柏澔攝影

媒體報導漁業署疑涉職場霸凌，有主管對女下屬下禁孕令。農業部長陳駿季今天表示，有收到此訊息，啟動正式調查，如果禁孕，絕對不能容忍。

陳駿季出席「糧食產業全面升級計畫」記者會後，接受媒體聯訪時指出，有關漁業署疑涉霸凌案，確實有收到這樣訊息，正在啟動正式調查，如果真的下禁孕令，絕不能容忍。

他指出，正立案調查霸凌案，有相關結果會對外說明，霸凌案若成立，一定免兼主管職，相關行政懲處有待調查小組做出建議。

漁業署 職場霸凌 陳駿季

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