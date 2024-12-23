漁業署遭爆涉霸凌 農業部長陳駿季：若禁孕，絕不容忍

美國即將迎來川普的第二個任期，全球政經體系也再開新局。從AI晶片到太空產業，從紅海到台海，大國間的博弈、戰爭的始終，牽動著地緣政治、全球經貿體系的萬千變化。關稅、通膨、缺工、貨幣政策、產業趨勢等，在即將到來的2025年，台灣會面臨何種局面？

2024-12-23 12:17