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性平團體指憲法訴訟法修惡 反對該法上路

中央社／ 台北23日電

台灣彩虹平權大平台協會、台灣同志諮詢熱線協會等多組性別平權團體今天發布聯合聲明，指憲法訴訟法修惡危及少數處境性平團體，強力譴責且反對上路。

立法院20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告大法官人數不得低於9人。

性平團體透過聲明指出，在台灣民主實踐及人權保障的歷史中，「憲法法庭」扮演十分重要的角色，當多數人聲音作為主流民意的同時，憲法法庭的存在，讓法律遵循憲法，保障人民的基本人權，捍衛少數人的權益，也讓整體公民社會能共同前進。

聲明提到，立法院通過的「憲法訴訟法」提高憲法法庭做成決議的人數門檻，若按照三讀版本，目前缺額未補足的憲法法院將無法運作，就算在大法官人數補足至可以做成決議的情況下，法律違憲的門檻也提高至實際上難以做出違憲審查的程度。

聲明指出，這將造成包含性少數在內的社會不利處境群體，進行法律倡議行動時實質不利的程序門檻。未來要透過訴訟爭取各項權益、調整法律不平等造成的侵害，將變得非常困難。

對此，性平團體聯合提出3點訴求。首先，此次提高釋憲門檻至實際上難以做出違憲審查，是對社會不利及弱勢處境者運用訴訟爭取權益的修惡，各個憲政機關應尋任何可能的憲政機制尋求解套，避免此次三讀修正憲法訴訟法部分條文上路。

第二，在民主社會中握有更大政治權力的政黨及政治人物，應理性並充分思考現在所做的每一步，將如何影響台灣未來的公民社會，運用政治智慧啟動協商對話、停止對立。

最後，「希望包括我們自身在內，身為公民的每一個人，能共同思考應該如何實踐民主」，在這個民主正在被傷害的時刻，每個人可以做什麼，才能停止對立傷害的持續發生、回歸民主討論的精神。

大法官 憲法訴訟法 門檻

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