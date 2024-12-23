國土署：新北與桃園等7縣市 尚未繳交國土功能分區圖
內政部國土署表示，今天收到苗栗縣政府提交國土功能分區圖，已有15縣市提交，新北與桃園等7縣市尚未繳交。目前僅金門縣與連江縣獲內政部核定，其餘尚在審查階段。
內政部發布新聞稿表示，今天收到苗栗縣政府提交國土功能分區圖，截至目前共有15縣市將國土功能分區圖提送內政部審議，中央也將儘速召開會議審議。
內政部國土管理署相關人員接受中央社記者訪問時表示，地方政府提交國土功能分區圖後，會先經專案小組釐清問題並提改善意見，若縣市政府同意且修改完成，會提國土計畫審議會（大會）審議，經審議通過後，內政部會請縣市政府依國審會結論修正，再送內政部核定，流程才算走完。
國土署統計，將提專案小組審查的包括嘉義縣、屏東縣與苗栗縣；已經專案小組審查、準備提國審會的有台南市、高雄市、新竹縣與澎湖縣；台北市則已提過國審會，還要再提一次國審會以進行確認；正依國審會會議結論修正的有基隆市、新竹市、宜蘭縣、花蓮縣與嘉義市；已獲內政部核定的有金門縣與連江縣。
內政部表示，新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣等7縣市尚未提報，盼速提交以便有更多時間充分討論地方關心議題及相關疑義，以利國土計畫推動。
國土署指出，國土計畫是為建立國內土地使用的合理秩序，促使每筆土地能夠發揮最佳效用，讓國家發展及環境永續能夠共同兼顧。
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