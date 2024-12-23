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「請說國語？！」人權館特展 揭語言政策深遠影響

中央社／ 台北23日電

台灣從日治時期至1987年解嚴前，語言發展受教育、政策、法規等多重管控，讓母語保存受到極大挑戰。人權館推出「請說國語？！」特展，揭開「國語運動」政策深遠影響。

在台語文作家周定邦唸歌演出、排灣族歌手丹耐夫正若古調裡，國家人權博物館「請說國語？！ 戰後語言政策與人權議題」特展開幕典禮宣告開始。總統府資政姚嘉文、人權館長洪世芳、國立政治大學台灣史研究所教授李福鐘，以及陳欽生、張則周、伍國首、劉秀明等白恐政治受難者與聾人團體成員今天皆出席。

姚嘉文分享，他當律師時常遇到有孩子入獄，父母去探監卻只能淚眼相望，無法開口對話，因為政府要求接見過程一定得說國語。他並不反對學習統一的語言，但政府絕對不能禁止各族群講自己的母語。

洪世芳表示，他小時候母語是台語，但到學校後被強迫說國語，漸漸離台語越來越遠，要在大庭廣眾下流利使用也不容易。特展標題裡的驚嘆號和問號便是此次展覽核心，對過往語言政策的疑問和感受。

洪世芳強調，忘記母語就像自我主體性的消失，「語言是溝通工具，也是傳承機制，更是認識自己、理解他人的重要載體。我們必須逐步復振自己的語言和方言，再不去做，就會像失根的蘭花。」

人權館此次特展聚焦台灣語言政策的歷史演變，揭示「國語運動」對民眾生活及語言文化的深遠影響。探討從日本殖民統治（1895至1945年）推行日語的皇民化運動，到戰後威權統治（1945至1992年）下國民政府的獨尊「國語」，政府在兩次的「國語運動」中，如何透過教育、政策、法規等手段，壓抑方言發展。

展覽分為6大單元，橫跨日治時期的日語推行、戰後「國語」政策的獨尊，以及當代推動多元國家語言保存與傳承的努力。人權館盼透過場景重現、實體文物以及影音互動體驗等展示手法，深化全民語言多樣性意識，落實多元化國家語言保存、發展與應用。

「請說國語？！」特展即日起至2025年8月31日展出，地點在白色恐怖景美紀念園區。

國家人權博物館 國家語言 運動

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