聽新聞
0:00 / 0:00
漁業署人事單位傳霸凌 漁業署：今組專案小組啟動調查
近期公務職場屢傳霸凌，除了勞動部、衛福部外，據鏡周刊爆料指出，農業部漁業署人事單位長官曾對女下屬下禁孕令，以及造成另一名女下屬懷孕初期出血而畏於請假就醫，導致最後不幸流產的事件發生。漁業署表示，今天已立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動相關案情進行釐清與調查。
鏡周刊報導指出，該人事主任因對下屬言語帶有霸凌，使得受害者懷孕期間承受龐大的精神壓力，因調職不成而選擇主動離職，後因下體流血情況不見改善，終至流產。此外，也曾對另一女下屬下禁孕令。
漁業署表示，漁業署今天（23日）接獲報導疑似人事霸凌事件，立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動就相關案情進行釐清與調查，以釐清事實真相。
漁業署強調，漁業署相當重視所有同仁的工作情形，對於疑似霸凌事件絕對秉持毋枉毋縱的態度，且絕不寬貸，也多次請各級主管人員對同仁指導均應秉持理性及同理心處理情事。
👉立院大亂鬥熱話題
▪ 《選罷法》吵什麼？3黨立場、青鳥訴求、爭議一次看
▪ 整理包／選罷法、財劃法、憲訴法 一文看懂3大法案爭議內容
▪ 時間軸／砸窗、比中指、潑水、戴頭盔⋯立院大亂鬥發生什麼事?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言