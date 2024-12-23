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漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

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漁業署人事單位傳霸凌 漁業署：今組專案小組啟動調查

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對媒體揭露的職場霸凌，漁業署今已立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動就相關案情進行釐清與調查。聯合報系資料照片
針對媒體揭露的職場霸凌，漁業署今已立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動就相關案情進行釐清與調查。聯合報系資料照片

近期公務職場屢傳霸凌，除了勞動部、衛福部外，據鏡周刊爆料指出，農業部漁業署人事單位長官曾對女下屬下禁孕令，以及造成另一名女下屬懷孕初期出血而畏於請假就醫，導致最後不幸流產的事件發生。漁業署表示，今天已立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動相關案情進行釐清與調查。

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鏡周刊報導指出，該人事主任因對下屬言語帶有霸凌，使得受害者懷孕期間承受龐大的精神壓力，因調職不成而選擇主動離職，後因下體流血情況不見改善，終至流產。此外，也曾對另一女下屬下禁孕令。

漁業署表示，漁業署今天（23日）接獲報導疑似人事霸凌事件，立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動就相關案情進行釐清與調查，以釐清事實真相。

漁業署強調，漁業署相當重視所有同仁的工作情形，對於疑似霸凌事件絕對秉持毋枉毋縱的態度，且絕不寬貸，也多次請各級主管人員對同仁指導均應秉持理性及同理心處理情事。

下屬 漁業署 職場霸凌

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