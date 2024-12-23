漁業署人事單位傳霸凌 漁業署：今組專案小組啟動調查

近期公務職場屢傳霸凌，除了勞動部、衛福部外，據鏡周刊爆料指出，農業部漁業署人事單位長官曾對女下屬下禁孕令，以及造成另一名女下屬懷孕初期出血而畏於請假就醫，導致最後不幸流產的事件發生。漁業署表示，今天已立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動相關案情進行釐清與調查。

鏡周刊報導指出，該人事主任因對下屬言語帶有霸凌，使得受害者懷孕期間承受龐大的精神壓力，因調職不成而選擇主動離職，後因下體流血情況不見改善，終至流產。此外，也曾對另一女下屬下禁孕令。

漁業署表示，漁業署今天（23日）接獲報導疑似人事霸凌事件，立即依漁業署防治與處理職場霸凌作為及程序組成專案小組，啟動就相關案情進行釐清與調查，以釐清事實真相。

漁業署強調，漁業署相當重視所有同仁的工作情形，對於疑似霸凌事件絕對秉持毋枉毋縱的態度，且絕不寬貸，也多次請各級主管人員對同仁指導均應秉持理性及同理心處理情事。

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