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被指二度傷害C教授性騷案被害人 台大婦產部主任發聲明澄清

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院婦產部主任楊政憲被周刊報導二次傷害C教授性騷案被害人，發布聲明澄清。記者林琮恩／翻攝
台大醫院婦產部主任楊政憲被周刊報導二次傷害C教授性騷案被害人，發布聲明澄清。記者林琮恩／翻攝

台大醫院婦產科C教授涉嫌性騷，今天鏡周刊報導稱，該院婦產部主任楊政憲處理不周，曾向被害人表示「孤男寡女共處一室，要怎麼證明？」楊政憲發布聲明回應，自己絕無向被害人如此陳述，對於記者未直接向自己求證而為平衡報導，感到遺憾。

楊政憲在聲明中提到，自己獲悉C教授疑似對被害人進行性騷擾乙事後，為保護被害人並協助其保全相關證據，僅私下詢問其是否尚有其他人證或物證可以證明，與周刊報導不同，且C教授在執行疑似性騷行為時，自己尚未擔任單位主管，並不知悉相關案情，婦產部行政事項與監督行為，也非自己權責。

聲明全文如下：

一、本人於獲悉C教授疑似對被害人進行性騷擾一事後，為保護被害人 並協助其保全相關證據，僅私下詢問其是否尚有其他人證或物證可 以證明?絕無報導中所述向被害人表示：「孤男寡女共處一室，要怎麼證明?」一事。記者未直接向本人求證而為平衡報導，誠屬遺憾。

二、 本人於去年8月1日起接任婦產部主任，而C教授遭指控性騷擾之時間，均在其擔任婦產部主任期間，當時本人尚未接任部主任，既不知C醫師有上述行為，對於本部之行政事項或C醫師之行為監督，亦非本人之權責。本人係直至今年4月15日接獲約談通知，要求於同年月 17 日召開之本醫院性騷擾防治及申訴處理委員會會議出席，始得悉C教授遭指控性騷擾乙事，且經該委員會成員告 知本件究責相關事宜，將由該委員會全權處理。

三、 依性騷擾防治法第10條規定，因職務或業務知悉或持有被害人身分資訊者，除法律另有規定外，應予保密。行政機關及司法機關公示文書不得揭露足資識別身分之資訊。有關性騷擾被害人資訊，本屬依法應保密之事項，如非參與相關調查者，根本無從知悉，近日卻疑遭有心人士，為達個人特定目的，擅自對外洩漏非內部人員無從得悉而足資識別被害人身分及未經調查證實之不實資訊，疑涉洩密罪嫌，建請相關單位本於職權依法調查告發，以免被害人遭受二次傷害。

四、本案已進入調查程序，為維護相關人員之名譽及隱私，請勿再以訛傳訛，靜待相關調查結果，特予澄清，以正視聽。

國立台灣大學醫學院附設醫院婦產部主任 楊政憲113年12月23日

主任 性騷擾 被害人

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