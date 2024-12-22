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數發部：總統盃黑客松藉競賽激發創意 共解社會問題

中央社／ 台北22日電

賴總統今天出席2024總統盃黑客松並親自頒發獎盃及獎狀予「國內松」及「國際松」卓越團隊。數發部表示，總統盃黑客松是促進公部門與民間黑客協作的平台，透過競賽激發創意與熱情，共同解決社會問題。

數發部表示，2024總統盃黑客松由行政院主辦，數位發展部及衛生福利部共同籌辦，國內松以「樂齡共好 健康永續」為主題，國際松則以「領航數位淨零打造新世代數位公共建設」為主題，自7月開始徵件，吸引國內外黑客共襄盛舉。

數發部指出，此屆國內松脫穎而出的卓越團隊，提案都各具特色，其中，「跨專業協作照護」、「安心御老隊」2組團隊皆致力於打造協作平台，為醫師、照護團隊及家屬提供更高效便利且優質的服務環境，顯示面對超高齡社會的來臨，更多的資料應用與數位科技的投入，建立健康照護新模式。

另外，「想路飛飛」匯集地理圖資、限航區及氣象預報等數據，建立無人機運送申請平台，利用無人機運輸網路覆蓋偏遠地區，解決偏鄉及時取得藥品的難題；「寧靜追蹤師」使用地圖、環境與交通噪音監測等資訊，開發「智慧聲盒」蒐集音訊進行分析，創建安靜適宜地圖，提升民眾寧靜素養，並供政府機關優化噪音治理。

「Greens Plus」則是提倡以放流水作為穩定的農業灌溉水源，藉由河川水文、農田水利灌排等資訊，建置黑水活化平台，並以APP監測水位、生長影像、溫溼度、天氣資訊等，幫助農民提升農糧品質。

數發部說明，國際松今年有來自全球34國77組黑客隊伍來挑戰，獲獎的卓越團隊「GreenhopeBCTW」由美國與台灣共同組隊，創立個人減碳錢包回饋機制，激勵民眾的綠色行為。另一隊來自印尼的「MooApps」，發展健康監測工具降低家畜死亡率、提升農場管理效率。

數發部表示，總統盃黑客松是促進公部門與民間黑客協作的平台，透過競賽激發創意與熱情，共同解決社會問題。活動不僅促進跨領域合作，更運用科技擴展資料應用，釋放創新動能，推動永續發展。

數發部

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