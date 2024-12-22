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言行曾受啟迪 管中閔悼東引前指揮官謝久：好學精神自愧不如
管中閔今日在臉書發文敬悼東引前指揮官謝久，並提到謝曾以自身言行啟迪了「一位少不更事的少尉預官」，也就是管中閔本人。管2021年曾與謝久會面，當面告訴他，指揮官的好學精神激發他努力的決心，並在退伍後赴美留學。
根據馬祖資訊網報導，管中閔2021年2月透過謝久的女兒聯繫，前往台北市延吉街謝久家中拜訪，當時高齡98歲的謝久仍十分健談，並特地將東引反共救國軍60周年慶紀念帽子轉送給管中閔。
管中閔於民國68年初前往東引服預官役，分發到指揮部參四科。他回憶，一次要面見謝久指揮官，衛兵說指揮官正在上華視空中教學課程，不讓人打擾。其好學精神讓他自愧不如，也因此激發了他努力向上的決心，開始閉門苦讀，退伍後赴美留學。
管中閔在會面後也於臉書發文表示，已當面告訴謝久指揮官，他當年在東引時的許多作為，影響並且改變了一位年輕少尉。
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