聯合報一周大事12/15~12/21

國內

19日：全聯公司在台中市大肚區興建中的倉儲物流中心發生大火，釀九死、八傷。

19日：行政院宣布，由於各界看法分歧，「班班有鮮乳」政策下學期起停辦。

20日：選罷法、憲法訴訟法、財劃法等三大法案在立法院會闖關，引發朝野大亂鬥，在藍白席次優勢下，三大法案都三讀過關。

國外

15日：南韓總統尹錫悅遭國會彈劾停職，由總理韓悳洙代理總統。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明稱「暫時不會」推動彈劾韓悳洙，但拋出由朝野組成「國政協商機制」。

16日：德國總理蕭茲未通過國會信任投票，德國國會將解散並在明年二月廿三日提前改選。

18日：日本本田與日產汽車正在協商合併，兩大車廠發布聲明表示，本田與日產正在研議未來各種合作可能，並充分利用彼此優勢。

商品推薦