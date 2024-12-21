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檳榔專法較寬鬆 民團籲禁檳比照禁菸20歲再放行

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
民團倡議近20年，衛福部終於在12月18日端出「檳榔健康危害防制法」草案，預告期60天。記者黃仲裕／攝影
民團倡議近20年，衛福部終於在12月18日端出「檳榔健康危害防制法」草案，預告期60天。記者黃仲裕／攝影

檳榔子為第一級致癌物，嚼食檳榔恐導致口腔癌，歷經各界催生，衛福部預告「檳榔健康危害防制法」草案，從生產、販賣至使用等面向管理。民團指出，雖欣見草案誕生，但原期待的衛教預防專章並未列入，僅以條文提到篩檢策略，預防疾病力度不夠，且菸檳共同防制才能降低成癮性，盼將使用檳榔年齡比照菸害防制法，延至20歲。

台灣檳榔防治聯盟工作小組成員莊麗真表示，民團多次在修法相關會議提出，檳榔防制專法應明定經費來源，但草案中未被採納，檳榔防制涉及跨部會層面，從衛生教育、戒治、篩檢、研究、監測等，都需要經費推動，若未明定財務來源，恐讓實際執法時遇到困難，或讓部分權責部會忽略檳榔防制預算編列。

據衛福部公布的檳榔健康危害防制法草案，禁止未滿18歲的未成年及孕婦使用檳榔，但考量文化特殊性，原住民族群不在此限。莊麗真表示，草案中尊重原住民文化，訂出排除條款、展現文化敏感度是進步表現，但未成年及孕婦的保護不應區分種族，原住民兒童、孕婦同受檳榔健康危害，應該納入禁止使用的對象。

陽明大學食品安全及健康風險評估研究所榮譽教授劉宗榮表示，台灣幾乎所有嚼食檳榔者均合併抽菸習慣，原因是嚼食檳榔可讓尼古丁吸收加快，增加「爽度」，但同時也讓致癌毒性物質亞硝胺吸收變快，罹患口腔癌危險性增加，若抽菸者罹癌風險為一般民眾2.1倍，同時抽菸且嚼食檳榔者，罹癌風險高出5.9倍，「兩者具高度加成性，建議政府應將抽菸、嚼檳榔一起管理。」

不過，菸害防制法規定20歲民眾才能抽菸，檳榔防制法草案規定18歲即可使用檳榔。莊麗真表示，檳榔防制應比照菸害防制在年齡上從嚴把關，尤其檳榔是成癮性致癌物，愈早使用對健康危害愈大，且根據臨床證據，吸菸及嚼食檳榔者從接觸至癌症發生，約要15至20年時間，通常30、40歲壯年期即發病，更應該嚴加防制。

莊麗珍表示，檳榔防制應從初期的衛生教育、預防策略，到後續的戒治服務等，建立完善架構，但草案中僅以單一條文，規範篩檢措施，聯盟建議專法應訂定專章，才能有效落實檳榔的三段五級防制，聯盟法務人員正持續檢視草案內容，並向衛福部提出修正意見。

原住民族 抽菸 風險

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