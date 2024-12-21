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調查：詐騙、貪贓枉法 影響台灣生活素養觀感

中央社／ 台北21日電

黃昆輝基金會今天公布一項民調顯示，超過9成民眾普遍同意台灣是一個「友善好禮」的社會，但詐騙集團氾濫、公眾人物貪贓枉法，仍影響台灣人的生活素養觀感。

黃昆輝教授教育基金會於今年11月1日到30日間發放「國人生活素養」網路問卷，訪問18歲以上國民，有效樣本共計1萬6892份。

調查顯示，有94.1%民眾同意國人具有良好生活素養，是台灣形象最佳表現；94.6%民眾同意台灣是一個友善好禮的社會。34歲以下年輕人同意的比率明顯高於50歲以上的年長者。

各種生活素養的表現，大都獲得受訪民眾肯定，例如在生活中常使用禮貌用語、能考慮他人的感受，儘管意見不同仍能尊重他人的表達自由、能誠實待人不說謊等。

不過，調查問及民眾認為造成對台灣人生活素養產生不良觀感的事件，同意比率較高的包括詐騙集團猖狂氾濫（78.5%）、公眾人物貪贓枉法（62.1%）、假訊息無所不在（32.2%）。

黃昆輝基金會董事長黃昆輝表示，台灣詐騙集團猖獗，手段推陳出新，根據內政部警政署統計，全國詐騙財產單月損失金額約為新台幣120億，換算每天損失約4億元，相當嚴重。

黃昆輝表示，詐騙集團氾濫不僅影響世人觀感，更造成國人生活不安，損害對人的信任，是台灣很嚴重的問題，希望各界一同關注。

假訊息 台灣人 民調 詐騙集團

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