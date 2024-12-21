元旦新制 國民年金、健保得多繳

明年元旦起，衛福部十三項新制將上路。國民年金保費費率調升，約兩百多萬人每月保費增加五十九元；健保取消海外停復保、健保投保級距配合最低工資調整，最高投保級距調升至卅一萬三千元，約有十萬人，明年起每月得多繳八三一元。

雖有三項新制傷荷包，但明年起，社工、公托人員調薪，最高每月三萬八千多元。

衛福部社保司副司長陳真慧說，據國民年金法規定，在保費不足以支付未來廿年所需時，每二年會調高保費百分之○點五，目前基金餘額僅可支應到二○三六年，因此保費明年元旦起，調高至百分之十點五，影響約兩百多萬人，每月增加五十九元保費。

此外，明年起，衛福部擴大癌症篩檢，具家族史者糞便潛血檢查年齡下修至四十歲；乳房攝影年齡同步下修至四十歲；子宮頸癌抹片檢查適用年齡降至廿五歲；人類乳突病毒檢測自卅五歲起，提供每廿年檢查一次；低劑量電腦斷層擴大具家族史篩檢對象。

明年起，入住急性病房卅天內或在慢性病房住院一八○天內，部分負擔調升，同一疾病每次住院部分負擔上限為五萬一千元、全年累計住院部分負擔上限為八萬六千元，粗估影響一萬多人，金額約近一千兩百萬。如果在明年初出院者，仍適用今年度每次住院部分負擔上限五萬元。

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