快訊

學者：生成式AI恐被過度神化 學科應先固本

台灣音樂館啟動採集計畫 電光部落歌謠傳唱再現

中央社／ 台北20日電

台灣音樂館2020年委託北藝大辦理「恆春阿美族電光部落音樂調查研究計畫」，今年更進一步啟動「族群音樂採集傳承計畫」，將採集的歌謠帶回電光部落，讓年輕族人傳唱教學。

阿美族電光部落位於台東關山鎮，其傳統歌謠蘊含族人生活、祭儀與文化記憶，極具文化價值。然而隨時代變遷，傳統歌謠逐漸面臨失傳危機，保存與紀錄變得刻不容緩。台灣音樂館從系統化調查到教學傳唱，今天舉辦「聽見電光：一起唱出我們的回憶」成果發表會，吸引眾多族人及民眾熱情參與。

今天活動現場牆上掛著電光部落族人自製的拼布畫，講述電光部落由恆春遷徙至台東的歷史故事。隨後由電光部落族人帶來動人的傳統歌謠演唱，並帶領參與者實際體驗傳統歌謠及舞蹈，讓參與者更深刻認識阿美族文化的獨特魅力，氛圍熱烈。

電光部落頭目張萬生表示，非常感謝台灣音樂館和國立台北藝術大學的族群音樂採集傳承計畫及邀約演出，讓部落的傳統歌謠得以保存並重現；他更感動於年輕族人的投入，願意承擔傳承族群文化的重任，同時致敬部落耆老的悉心教唱，讓更多人有機會聽見電光部落的聲音。

台灣音樂館主任賴世哲今天在發表會上表示，台灣音樂館自2017年起展開族群音樂調查研究計畫，至今已完成10項，累積採集300多首珍貴的傳統歌謠，涵蓋原住民及閩南族群的音樂資產，並以此為基礎辦理32場「世代之聲─台灣族群音樂紀實系列」音樂會，積極將族群音樂帶入社會大眾的視野。

賴世哲表示，114年度將推出「原住民族音樂調查推廣專案補助計畫」，鼓勵學者及部落投入相關音樂調查及傳統歌謠傳習活動，希望各界一同保存、傳承這些無形文化資產。

族人 阿美族 音樂會

延伸閱讀

入門款遊艇27日屏東恆春法拍 起拍價55萬元

颱風落山風易吹斷電線 台電成立恆春巡修班穩定供電

花蓮南勢阿美族特殊祭典 捕鳥祭傳承部落珍貴文化

少棒／3位阿美族小女生快樂打球 林昱珉、林家正都是偶像

相關新聞

國民年金明年起保費增加 200萬人每月得多付59元

國民年金保費明年調漲，每月保費恐怕得多繳59元。衛福部社會保險司副司長陳真慧說，據國民年金法規定，在保費不足以支付未來2...

偵結倒數今再提訊柯文哲 法官裁准寄「黨主席辭職信」

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲被控圖利京華城及涉政治獻金案，今一早再度提訊，預計在偵結期限在即前，加緊腳步釐清柯被控的犯罪事實。今早9時許柯文哲搭囚車抵達北檢，柯神情疲憊的下囚車，身後有法警貼身戒護，進入北訊繼續應訊。

台灣年度10大新聞 賴蕭配勝選、棒球12強奪冠上榜

中央通訊社評選2024年台灣10大新聞，由賴蕭配贏得總統大選被選為頭條；世界12強棒球賽，台灣隊首奪世界冠軍，以及前台北...

照片看歷史／1959年跳蚤表演絕技 拉車、跳圈樣樣來

1959年12月20日，台北市中山兒童樂園展開一項新奇的跳蚤表演，專門訓練跳蚤作各種表演而聞名的董守經，以他30年來訓練跳蚤所作各種表演的絕技，供國人欣賞。 這名當時唯一訓練跳蚤作表演的人物，曾以他的這項絕技周遊各國演出達30年，受到觀眾們的激賞。他的小小「遊藝團」，總共擁有「團員」54隻跳蚤，他把它們養藏在一隻小提箱裡，從美國、日本、馬來亞、泰國、印尼、越南、菲律賓、檀香山巡迴演出。

七星潭七大度假村開發案 新城鄉長：面積超過須環評

七星潭七大度假村開發計畫全案暫緩，新城鄉長何禮臺則說，此案本能為地方增加稅收、帶來工作機會，但前提是絕對不能違法，若縣府...

新聞幕後／守護國土 環團、媒體監督不懈

七星潭旁七大度假村開發案，花蓮縣縣府經查認定七案應視為同一案拍板暫緩。從送件到暫緩，長期捍衛花東海岸線的環保團體功不可沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。