台灣音樂館啟動採集計畫 電光部落歌謠傳唱再現

台灣音樂館2020年委託北藝大辦理「恆春阿美族電光部落音樂調查研究計畫」，今年更進一步啟動「族群音樂採集傳承計畫」，將採集的歌謠帶回電光部落，讓年輕族人傳唱教學。

阿美族電光部落位於台東關山鎮，其傳統歌謠蘊含族人生活、祭儀與文化記憶，極具文化價值。然而隨時代變遷，傳統歌謠逐漸面臨失傳危機，保存與紀錄變得刻不容緩。台灣音樂館從系統化調查到教學傳唱，今天舉辦「聽見電光：一起唱出我們的回憶」成果發表會，吸引眾多族人及民眾熱情參與。

今天活動現場牆上掛著電光部落族人自製的拼布畫，講述電光部落由恆春遷徙至台東的歷史故事。隨後由電光部落族人帶來動人的傳統歌謠演唱，並帶領參與者實際體驗傳統歌謠及舞蹈，讓參與者更深刻認識阿美族文化的獨特魅力，氛圍熱烈。

電光部落頭目張萬生表示，非常感謝台灣音樂館和國立台北藝術大學的族群音樂採集傳承計畫及邀約演出，讓部落的傳統歌謠得以保存並重現；他更感動於年輕族人的投入，願意承擔傳承族群文化的重任，同時致敬部落耆老的悉心教唱，讓更多人有機會聽見電光部落的聲音。

台灣音樂館主任賴世哲今天在發表會上表示，台灣音樂館自2017年起展開族群音樂調查研究計畫，至今已完成10項，累積採集300多首珍貴的傳統歌謠，涵蓋原住民及閩南族群的音樂資產，並以此為基礎辦理32場「世代之聲─台灣族群音樂紀實系列」音樂會，積極將族群音樂帶入社會大眾的視野。

賴世哲表示，114年度將推出「原住民族音樂調查推廣專案補助計畫」，鼓勵學者及部落投入相關音樂調查及傳統歌謠傳習活動，希望各界一同保存、傳承這些無形文化資產。

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