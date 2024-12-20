李遠：台灣社會的力量就在社區營造

文化部今天舉辦社區營造獎頒獎典禮，部長李遠頒發社造貢獻獎等獎項。李遠說，他自己參與社造，上任第1個行程是拜訪宜蘭大二結社區，「我親見台灣社會的力量就在社區營造」。

李遠在頒獎典禮致詞時表示，1994年台灣開始社區營造及教改，開始了一個由下而上、充滿討論的社會，「我要推動的百大文化基地計畫也是參與社造及拜會社區後最想做的事，希望社區營造連結再造歷史現場、地方文化館及藝文場館升級、補助獨立書店等計畫成果，讓基地除了有產值，更重要的是有文化」。

李遠期待百大文化基地除了將投注文化部的資源，也將結合行政院「六大區域產業及生活圈」規劃。李遠說，等到百大文化基地選出之後，他會帶著大家去拜訪農業部、交通部，期盼達成「部部都是文化部、日日都是文化日、人人都是文化人」願景。

第2屆社區營造獎共有11名（組）獲選者，將各獲得獎金新台幣20萬元、獎座及得獎證書。

「社造貢獻獎」由花蓮縣牛犁社區交流協會、雲林縣螺陽文教基金會、基隆市大壯觀願景發展協會理事長蔡秋霖共3組獲選。

花蓮縣牛犁社區交流協會執行秘書游雅帆表示，牛犁社區跟著社造發展30年，文化部就像是娘家，陪伴著社區在社會關係不斷地分解當中，找到社區工作的方法及生而為人的價值。

「社造行政獎」由苗栗縣獅潭鄉公所與宜蘭縣政府文化局約聘人員莊鵬燁獲獎。

「社造創新獎」由高雄市旗山尊懷活水人文協會、彰化縣二水鄉源泉社區發展協會理事長賴昭旭獲得。

「青年行動獎」由南投縣中寮鄉漳平溪文化藝術協會、大山北月有限公司創辦人暨執行長莊凱詠、七喜廚房社會企業股份有限公司創辦人楊七喜獲獎。

「評審團獎」由日本千葉大學榮譽教授宮崎清獲獎，他在台灣推動社造初期，積極協助培育社造種子人才，30年來也持續促進台日交流，對台灣社造發展具有重要影響力與特殊貢獻。

宮崎清表示，他從學生時代就一直思考設計是什麼，「我發現設計是從生活中學習，社區營造也必須從生活中學習，社造的原點就是生活，有社區才有生活」。宮崎清說，今天看到許多小朋友一起參加頒獎典禮，讓他感受台灣社區營造有代代傳承的感覺，他也將會把在台灣學習、實踐的經驗帶回日本。

社區營造獎以「榮耀30，韌性世代」為核心，同步舉辦專題座談、議題市集及線上青村成果展，將展至21日，地點在松山文創園區5號倉庫及台北文創文化廣場。

商品推薦