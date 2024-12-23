「閃耀新北1314跨河煙火」12月31日登場！演唱會交通攻略一次看

「閃耀新北1314跨河煙火」交通資訊。 圖／新北市政府文化局 提供

新北跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」將於12月31日，在淡水漁人碼頭與八里左岸盛大登場。今年煙火規模創下歷年新高，總發數超過3萬發。當日下午3點起，漁人碼頭主會場將率先推出「閃閃市集」，邀集在地美食及人氣餐車，晚間演唱會重量級卡司輪番上陣，包括范逸臣、陳勢安、宇宙人、U:NUS、許富凱、孫淑媚、卓文萱、梁舒涵及葛西瓦等。此外，韓流帝王SUPER JUNIOR-L.S.S.（利特、神童、始源）更將帶來壓軸演出，成為當晚最大亮點。新北市長侯友宜將親臨現場，與市民共同欣賞於晚間8時25分施放的絢麗煙火，帶領大家一起迎接2025年。

新北跨年盛會「閃耀新北1314跨河煙火」不只有表演，舞台周邊將有美食餐車匯集。 圖／新北市政府文化局 提供

12月31日下午3點起，漁人碼頭主會場將率先推出「閃閃市集」，邀集將近30家的在地美食及人氣餐車。 圖／新北市政府文化局 提供

為確保活動順利進行，當日下午4時至晚間11時，淡水及八里周邊將實施交通管制。淡水區中正路二段51巷將不開放車輛、自行車進入（公車、救護車及公務車除外）。管制期間，YouBike「輕軌漁人碼頭站」、「漁人碼頭」與「輕軌沙崙站」將暫停借還服務，增設腳踏車臨時停放區於中正路二段10號/沙崙路口(黃金海岸大樓前綠化步道)。車輛如需停放於漁人碼頭停車場，須從觀海路第二出入口進入，且停車場滿位時將限制未持通行證車輛進入港區。八里區同樣於下午4時至晚間11時實施交通管制，並由警義交人員協助指揮車流。建議駕駛人配合離場動線，利用外圍道路（如觀海路、淡海路、中正路）疏散，以避免市區壅塞。

漁人碼頭活動會場12月31日下午4時至晚間11時進行交通管制。 圖／新北市政府文化局 提供

新北市政府呼籲民眾多利用大眾運輸工具前往會場。前往淡水舞台的民眾，可搭捷運至「淡水站」轉乘紅26公車，或於「紅樹林站」轉乘淡海輕軌至漁人碼頭站，步行約10分鐘即可抵達。往八里則可搭捷運至「蘆洲站」轉乘704公車，或至「關渡站」轉乘紅13、紅22至八里左岸觀賞區。

因預期現場觀賞人潮眾多，當日活動散場時，漁人碼頭觀海廣場將進行離場觀眾動線分流管制，欲搭乘公車離場者，請依現場工作人員引導，於臨時站牌依序上車。此外，為疏運大量人潮，當日淡海輕軌及台北捷運將加開班次，為維護安全，請民眾遵循現場工作人員指示有序離場，並留意自身與隨行親友、小朋友的安全。

淡水及八里沿岸皆有優質觀賞地點，包括淡水金色水岸河濱公園、海關碼頭、八里左岸漫步廣場、水筆仔公園及十三行文化公園等。提醒觀賞民眾避免違規臨停，共同維護交通順暢及安全。更多「閃耀新北1314跨河煙火」活動資訊，可至活動專屬網站或新北市文化局臉書粉絲專頁查詢。邀請大家一同參與跨年盛會，迎接璀璨新年！(新北市政府文化局 廣告)

★ 閃耀新北1314跨河煙火-活動專屬網站：https://ntpcnewyear.com.tw/

★ 新北市文化局臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/e7summer

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