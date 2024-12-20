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國民年金明年起保費增加 200萬人每月得多付59元
國民年金保費明年調漲，每月保費恐怕得多繳59元。衛福部社會保險司副司長陳真慧說，據國民年金法規定，在保費不足以支付未來20年所需時，每2年會調高保費0.5%，根據精算報告，目前基金餘額僅可支應到2036年，因此保費明年元旦起調高到10.5%。
國民年金法第10條規定，保險費率於施行第1年為6.5%，第3年調高0.5%，後續每2年調高0.5%至上限12%，但保險基金餘額足以支付未來20年保險給付時，不予調高。
陳真慧表示，國保費率調整為10.5%，全額保險費變成每月2075元，由於政府至少補助4成，因此一般被保險人要繳交1245元，比原本多付59元。
國民年金被保險人數中，有13萬人屬於低收入戶、重度以上身心障礙者，保費政府全額補助，以及長期參加勞保而無意願繳納國保保費者約41萬人外，預估受影響人數約239萬人。
陳真慧說，依據法規，在達到未來20年夠用的基金餘額前，每2年都會調整0.5%，目前根據勞保局精算報告，只夠用到2036年，因此仍會繼續調高，預計可以增加基金餘額27億元收入，讓民眾老年生活更有保障。
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