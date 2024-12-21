2024台中耶誕嘉年華 怪獸電力公司造型燈飾降臨 用笑容點亮最怪最甜耶誕節

2024台中耶誕不一樣！台中耶誕嘉年華已於12月13日盛大登場，今年主打「2024台中好甜，耶誕來電！」以迪士尼皮克斯經典動畫電影《怪獸電力公司》為主題，展出首創高達16公尺的「毛怪造型耶誕樹」，已經成為全台關注的熱門焦點！今年活動結合台中在地甜點，打造各式獨特的主題燈飾，民眾從舊火車站到綠柳川，都能與怪獸電力公司的角色燈飾們同框打卡；舊台中火車站現場還有集結文創、花藝、甜點、烘焙等特色攤位的「好樣市集」，以及精彩的「藝文表演」活動，絕對值得大家親自來到現場，感受今年最怪最甜的耶誕驚喜！

圖／台中市政府新聞局 提供

台中市政府新聞局表示，今年將展示大朋友、小朋友都喜愛的《怪獸電力公司》造型耶誕裝置，在舊台中火車站前廣場設立首創高達16公尺的絨毛耶誕樹，戴著鹿角的大眼仔麥克‧華斯基(Mike)與穿著怪獸裝的阿布(Boo)燈飾出現在耶誕樹前。在柳川還有許多角色造型燈飾與大家同歡， 如「耶誕怪樂」有大家最熟悉的毛怪蘇利文(Sulley)、大眼仔麥克‧華斯基(Mike)、阿布(Boo)等角色造景及動畫裡出現的其他怪獸，也都將有不同的燈飾造景在此與大家見面；「怪怪舞動」就是電影中主角的室友們與大家打招呼的場景；電影裡具備隱形技能的藍道(Randall)將躲藏在「隱形迷蹤」造景內，歡迎民眾找尋他的身影。

圖／台中市政府新聞局 提供

此外，在柳川展區的主舞台「幸福發電廠」推出燈光秀表演，配合現場燈光與柳川河水呈現繽紛又富想像力的表演，民眾彷彿進入光影交織的電影情境中。幸福發電廠表演時間為12月13日至1月1日，每日下午5時30分至9時30分，每半小時一場，是今年台中耶誕絕不能錯過的亮點。在綠川展區，則有魔幻璀璨的「耶誕樂章」及「奇幻森林」，金色及幻彩色的麋鹿躍動在綠川水面，搭配璀璨的音符及星星燈飾，猶如置身在迷幻的森林世界；涵洞則以浪漫粉紅為色調，延伸出一整片甜蜜的「櫻花光廊」；另外還有「月光情緣」、「星光戀曲」，月光在夜裡緩緩亮起，宛如星空般閃耀著，營造浪漫寧靜的燈光氛圍。

圖／台中市政府新聞局 提供

新聞局長欒治誼指出，舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置41個攤位，邀請123組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好好買好好逛，市集開放時間為12月13日至明年1月1日，平日下午5時30分至晚間10時，假日下午2時至晚間10時。另外，活動期間的每週五至週日晚間，現場安排了藝文表演，包括泡泡秀、腹語魔術秀、小丑雜耍互動魔術秀、扯鈴秀等多元的表演節目，歡迎大家來到現場賞燈、逛市集、看表演！

新聞局呼籲，今年展區於市區優化公車專用道旁，鼓勵民眾運用大眾運輸工具前往，可搭乘300、301、302、303、304、307、308路公車，於台中火車站(站前及綠川展區)、台灣大道中華路口(柳川展區)下車即可到達展場。相關公車路線資訊請參考台中市即時公車動態資訊網站。活動詳情請追蹤台中市府官方粉絲專頁「漾台中」(https://www.facebook.com/GLAT.Taichung/)。

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