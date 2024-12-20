新聞幕後／守護國土 環團、媒體監督不懈

七星潭旁七大度假村開發案，花蓮縣縣府經查認定七案應視為同一案拍板暫緩。從送件到暫緩，長期捍衛花東海岸線的環保團體功不可沒，花蓮縣政府也證實本報調查報導揭發此案成為關鍵轉折，全案呈現是長期以來土地炒作不能說的秘密。

花蓮縣政府從一○五年十二月底陸續接獲七星潭周邊的大型度假村開發案，一直到去年一月三日，共收到七件。雖然送件時間不同、時序拉得又很長，但都在七星潭周邊，縣府坦言，一開始確實覺得有點不尋常，但分別查證七案申請人和申請的公司，互相沒有關聯，再請業者來說明，強調相互沒有關係。

當時，花蓮縣府函詢內政部國土署，但因七案開發基地未鄰接、沒有停車場等共用設施，國土署回文表示「原則可視為七件開發案」，縣府依照流程續行辦理後續審查程序。其中，兆陽樂活度假村早在去年九月十三日就通過興辦事業計畫，向地政處申請開發許可中。

全案轉折出現在八月，聯合報陽光行動追蹤國土計畫法上路前亂象，發現全台各地都有開發案，欲在新法上路前「趕上車」，目的就是不希望被國土法編為「農一」的土地開發受限；環團鍥而不捨調查，監察院介入關心此案。

花蓮縣府觀光處上月十五日再度開會，最終認定七件開發案應視為同一案。

多年來，業者透過切割土地、化整為零，規避環評的案例屢見不鮮，美麗灣度假村就是經典案例，建商養地開發更是不足為奇。以七大度假村為例，目前地價為每坪七千元，若變更為遊憩用地，將能翻身到卅萬元，若國土法上路，開發較受嚴格審視。國土法本意是為預先規畫、減少開發外部性，實務上卻在推行過程中，因農地被翻漲的地價糖衣包裹，成為業者「搶上車」的土地價值洗牌戰。

台灣長期缺乏一套完整的土地利用機制，七星潭開發案雖因媒體、環團監督而暫緩，但如何透過國土法、環評法落實把關，還給土地公平正義，仍是漫漫長路。