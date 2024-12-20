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7度假村「圍攻」七星潭 開發案暫緩

聯合報／ 記者侯俐安王燕華／台北報導

七星潭周邊度假村原規畫 製表／侯俐安
七星潭周邊度假村原規畫 製表／侯俐安
趕在國土計畫法上路前，今年初七間公司有意在花蓮縣七星潭旁興建七大度假村，向縣政府送審興辦事業計畫。本報陽光行動揭露七大度假村為兩大集團交叉持有，疑有規避環評之嫌。花蓮縣政府經查後，認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。

聯合報陽光行動今年八月報導七大度假村圍攻七星潭。包括「兆陽樂活休閒會館」、「定廣度假休閒園區」、「山海湖度假園區」、「東海椰風旅讀休閒飯店」、「心呼吸樂活酒店」和「金棧大齡休閒飯店」，分別由不同公司開發。

但本報調查，包括兆陽、定廣、愛濤，都是新東陽集團旗下，山海湖、東海椰風、心呼吸酒店、金棧大齡都是吸引力相關集團，七座開發案都非獨立存在，卻因為以獨立公司申請興辦事業計畫，此舉將能避免進入環境影響評估。

花蓮縣政府經查十一月中為此召開專家會議，認定七案為同一興辦事業計畫，全案暫緩。前天將公文發出，請七家業者若仍有意開發，須將七案整併為同一件興辦事業計畫，再重新送件，或撤銷部分案件。後續將視案件面積，超過十公頃需辦理環評。縣府表示，花蓮縣歡迎開發投資案，帶動地方發展，但一切必須合法合規。

長期追蹤此案的地球公民基金會表示，守住第一道防線，地方發展不該建立在財團炒作土地上。

地球公民基金會副執行長黃靖庭表示，業者以切割土地規避環評早已行之有年，長期相關人等都心知肚明，這是地方政府必須把關之責，不應懈怠。

黃靖庭表示，明年將上路的國土計畫法，目的就是要預先規畫、減少開發外部性，七星潭周邊這類地區環境脆弱，大面積量體飯店群若要進駐，公共設施、汙水排水、供電供水真的都做好了嗎？地方政府若真心想開發，公共設施與整體規畫都應到位。

環評 花蓮縣政府 飯店

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