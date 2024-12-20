新北「中央商務特區」黑馬出列，北台灣未來在此！

今年商用不動產交易題材豐沛，產業成長帶動商辦升級需求，新莊副都心經歷二十多年時光打磨，機能逐步邁向成熟，近年大咖企業、獨角獸產業紛紛進駐，更使新北「頂辦搖滾區」勢不可擋，即將迎來下一個爆發黃金期！

新莊副都心機能逐步邁向成熟，企業紛紛進駐。 圖／中悦建設 提供

知名豪宅建商打造「中央商務特區」看好新莊副都心未來發展，在桃園地區深耕多年、以興建豪宅聞名的中悦建設機構，早在10多年前就開始於新莊購地，以國際A辦的規格，打造新北「中央商務特區」。除了中悦企業總部所在的「中悅IFC大樓」，近期竣工的還有「松TOWER」、「栢TOWER」、「悦TOWER」，為企業提供100到18000坪空間，讓有全球生意與門面升級需求的企業，可以用台北市三分之一的辦公室成本，卡位國際城市一級豪辦，跟著新莊未來黃金10年發展，共同創造高經濟效益和繁華新榮景。

中悦建設總經理陳再河表示，新莊副都心離桃園機場近，到台北車站車程也只要10分鐘，區域有A3、A4、A5三個機捷站點，未來還可銜接五泰輕軌，串聯直達五股、蘆洲、三重的路網，交通便捷，有利員工通勤、客戶和供應商來訪，穩坐軌道經濟優勢，地段無懈可擊。加上新莊副都心週邊開發腹地高達800多公頃，比5個信義計畫區還大，未來前景十分具有想像空間。

中悦建設機構以國際A辦的規格，打造新北「中央商務特區」。 圖／中悦建設 提供

中悦建設用百坪豪宅DNA，蓋出令人稱羨的頂級豪辦中悦建設機構從住宅到商辦，皆以使用者的需求出發，不隨從市場潮流，始終堅持大坪數設計，每一座中悦作品，皆是「高端、大器、舒適」的代名詞，讓重視門面質感的銀行業者，紛紛落腳於中悦頂級商業旗艦大樓。目前已有玉山銀行進駐「中悦IFC」一樓、永豐銀行入駐「悦Tower」、第一銀行、渣打、國泰世華銀行進駐「松Tower」店面，高雄銀行也購置「栢Tower」店面，顯見「英雄所見略同」。

中央路的「悦Tower」大器外觀，近機捷A4站。 圖／中悦建設 提供

陳再河總經理指出，中悦建設從住宅市場跨足商辦，唯一不變的就是堅持大坪數，「因為市場對於大坪數的需求一直都在。」隨著台北市土地開發飽和，企業若需要大尺度的辦公空間，只能往距離台北最近的新莊副都心找，因此中悦將持續堅持其產品定位。

有別於中悦以往古典繁複的風格，中悦商辦展現商辦美學進化，強化建築的現代感與國際感。位於中央路的「悦Tower」、榮華路「栢Tower」、中平路與榮華路交叉口的「松Tower」，皆以優雅氣質自帶光環，在區域中獨樹一格，帶來「門面即是名片」的尊榮感。

新時代優化新商辦，實現幸福企業的承諾呼應全球ESG潮流，中悦將智能科技融入設計，打造人性化、舒適的辦公環境，榮獲智慧建築與綠建築標章，同時也將豪宅公設導入商辦，設置景觀健身房、瑜珈室等空間，提供人才身心紓壓和充電，打造幸福職場；大樓設置企業共享會議室，透過雲端管理科技，讓空間運用更加彈性靈活，企業主無須在自家辦公室內大把空間打造會議室，非常具有經濟效益。

此外，中悦商辦配備高科技自助訪客系統、高低層電梯控管等，為企業隱私和安全把關，也提升通行的便利性；並透過新世代節能電梯、綠能易潔玻璃帷幕等，為企業ESG減碳指標加分。

中悦將豪宅公設導入商辦，有利企業打造幸福職場，邁向永續發展目標。 圖／中悦建設 提供

進駐企業：招募人才變得更容易！迎接大缺工時代，「人才」成為企業邁向永續發展的首要競爭力。中悦Tower系列商辦，無論是外觀與內裝，都能展現企業的實力，吸引優秀人才與合作夥伴，對於企業資產配置、長遠布局，更是一項具有高成長性的優選資產。