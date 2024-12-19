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均衡城鄉發展 內政部區委會通過雲林等3處開發案

中央社／ 台北19日電

內政部區域計畫委員會今天通過「台南市鹽水區華新麗華產業園區」「苗栗縣竹南鎮海口農村社區土地重劃」與「雲林古坑溝子埧產業園區」3案開發計畫，盼平衡城鄉發展。

內政部發布新聞稿表示，今天召開區域計畫委員會會議，確認這3案開發計畫審議通過，縣市後續仍要按會議記錄修正後再送內政部，若沒問題，內政部就會核發許可函，即可進行開發。

內政部區域計畫委員會副主任委員、政務次長董建宏表示，為落實「均衡台灣」目標，內政部不僅挹注各縣市公共建設資源，只要地方政府提出具體可行且有助於平衡城鄉發展的計畫，無論現行都市、非都市土地開發，以及進行中的國土計畫功能分區劃設，原則上都會支持。

內政部國土管理署說，「台南市鹽水區華新麗華產業園區」屬既有合法廠區，華新麗華公司為因應台灣2050淨零排放、生產力4.0發展方案政策及產業鏈調整，在維持原產業類別及不擴大產能前提下，提出擴廠、更新生產設備及增加污染防治設施申請。

國土署說，經委員會討論後，認定落實循環經濟及提升污染防治有必要性，且原廠及擴廠所涉及供水、供電、廢棄物及污水處理設施配置，都已納入整體規劃，因此予以同意。

國土署表示，「苗栗縣竹南鎮海口農村社區土地重劃」是苗栗縣政府提出公辦農村社區土地重劃案件，重劃基地位於竹南鎮海口里，面積為3.14公頃，以既有建築用地為核心，整合農村生活區及周邊零星聚落，以促進農村社區土地合理運用；並可取得包括道路、污水系統等必要公共用地等，達到改善在地生活環境目標。

國土署說，此案因涉及農村生活機能提升及風貌保存，委員會聽取縣府代表說明後，認為鄰近苗栗縣科技工商產業軸帶，且符合苗栗縣空間發展指導與定位，並可提供友善道路系統、綠地、停車、滯洪及污水處理等公共服務設施，與開發目的相符，經討論確認審議通過。

國土署表示，「雲林古坑溝子埧產業園區」是雲林縣政府推動「從田間到餐桌」快速且安全的新農業產業鏈所提的申請案，預計將71公頃台糖土地由農業用地變更為工業區使用，定位為農產業加值園區。

國土署說，此基地位於雲林縣古坑鄉縣道154乙及國道3號間，緊鄰雲林縣山線農產業集散地及古坑市區，未來以引進地方特色食品產業、新農業、農林食品機系產業、冷鏈物流與倉儲業等低污染產業進駐，可促進傳統農業產業鏈轉型與升級，預計每年可為雲林縣創造產值約新台幣99億元及引進就業人口約3000人，提供青年返鄉及創業契機。

國土署表示，經專案小組多次討論，確認整體區位良好、交通便捷，對於雲林縣整體農業發展有正向助益，委員會審議同意；但仍請縣府依委員建議就土地使用及公共設施配置、保育類動物燕鴴棲地保育、產業定位、廢污水處理及用水回收等議題補充具體說明。

內政部 農業

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