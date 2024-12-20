捷運汐止東湖線今簽約 明年三月開工 侯友宜要求3條捷運「一車到底」往返基隆南港大稻埕

捷運汐東線、美夢實現！新北捷運汐止東湖線，繼10/22決標後，又有重大進展！今(19)日上午在新板希爾頓飯店舉辦簽約儀式，由市長侯友宜見證下，新北捷運局長李政安與馬來西亞商金務大工程股份有限公司副總裁拿督夏忠泰、東丕營造股份有限公司董事長王銀和及神通資訊科技股份有限公司董事長蘇亮共同簽署工程契約，預計明(2025)年開工、2032年完工。未來捷運汐東線再串聯施工中基隆捷運及規劃中臺北市民生線，路線橫跨基北北三縣市，將可以一車到底往返基隆、南港與大稻埕，實現三環六線「北接基隆、中接台北」願景。

新北市長侯友宜表示，新北市在2020年10月四首長會議中，主動扛起推動汐東線的重任，汐東線能銜接民生線臺北市段與基隆捷運，橫跨新北、台北、基隆三縣市，作為基北北捷運共榮生活圈重要捷運路網的開端，與基隆捷運系統整合後，規劃採共用車站及軌道，可以減少道路交通與路寬不足的問題；基隆捷運也由新北統籌辦理，基本設計工程經費已於12月16日提交中央審議，明年通過後可進行工程發包作業；另由本府代辦規劃民生線將由汐東延伸通往臺北市區，增加汐止居民交通可及性，三條路線完工通車後，汐止居民可以一車到底、便捷往返基隆、南港與大稻埕。

市長侯友宜進一步說明，捷運汐東線總長5.56公里(新北市境內4.75公里，臺北市0.81公里)，共設置6座高架車站及1座機廠，路線行經臺北市內湖區蘆洲里，往東沿吉林街、福德三路、大同路及新台五路至汐止區公所設置終點站，其中SB10站銜接文湖線東湖站，SB14站能轉乘臺鐵汐科站，SB13、14、15站與基隆捷運共站，SB15站銜接基隆捷運。汐東線主體工程項目包含土木、建築、機電、水電及環控，採取統包方式辦理能減少施工期程，今(12/19)日簽約後，緊接著要在2025年3月動工，工期約7年時間，要讓捷運汐東線穩步實踐。

新北捷運局長李政安表示，為了讓汐東線主體工程順利進行，要徑工程提早在去(2023)年底先開工，是汐止捷運重要開端，優先排除主體工程施工管線障礙，能有效縮短捷運施工時間，目前要徑工程實際進度達23.1%，進度超前4.31%，大同路自來水管線遷移將於今年12月底完成，吉林街新設雨水箱涵也有望在汛期前完成箱體結構，發揮蓄排水功能，未來能有效解決南陽街涵洞淹水沉痾，原本僅6-8米寬的吉林街與福德三路也要拓寬至16米，皆順利進行管遷作業及結構施工中，希望2026年2月能如期達到拓寬，以便主體工程進場施工。

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