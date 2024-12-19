假分散真包裹？七星潭七度假村開發案暫緩

趕在國土計畫法上路前，今年初有7間公司欲在花蓮縣七星潭旁興建七大度假村，送審興辦事業計畫。本報陽光行動報導七大度假村為兩大集團交叉持有，疑有規避環評之嫌。花蓮縣政府經查後，認定七案為同一興辦事業計畫，全案確認暫緩。

聯合報陽光行動今年7月報導七大度假村為攻七星潭。最北邊的「兆陽樂活休閒會館」是由「兆陽公司」將興辦事業計畫書送進花蓮縣政府，預計將9筆5.8公頃私人土地，從農牧用地變更為遊憩用地，耗資23億打造12層樓、667間房間的會館，目標2025年啟動第一階段營運。

第二座度假村是定廣公司的「定廣度假休閒園區」，預算為20億，土地面積達到9.9公頃，正好就在環評標準（10公頃須環評）邊緣，將打造17樓、684個房間的度假村，目標2029年第一期先營運。第三座是衡達公司申請「愛濤度假莊園」，2.3公頃土地耗資20億、房間數200間。

第四座是「吸詮餐飲」打造的「山海湖度假園區」投入高達85億的預算，以面積9.4公頃要興建1043間房間數的大型度假園區，高度高達76.8公尺。第五座是東海置業打造18層樓的「東海椰風旅讀休閒飯店」，這間將是七棟度假村最高，耗資22億。

第六座則是「心呼吸樂活酒店」耗資22.35億。最南邊則是18層樓的「金棧大齡休閒飯店」耗資29.8億，鎖定目標是國內外中高齡長假度假族群。

不過經查，兆陽、定廣、愛濤，都是新東陽集團旗下公司，山海湖、東海椰風、心呼吸酒店、金棧大齡都是吸引力相關集團。七座開發案都非獨立存在，卻因為以獨立公司申請興辦事業計畫，試圖迴避環境影響評估。

花蓮縣政府經查認定七案為同一興辦事業計畫，全案暫緩。昨天將公文發出，請七家業者若仍有意開發，須將七案整併為同一件興辦事業計畫，再重新送件，或撤銷部分案件。後續將視案件面積，超過十公頃需辦理環境影響評估。縣府表示，花蓮縣歡迎開發投資案以帶動地方發展，但都應依法依規進行。