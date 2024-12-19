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桃機歲修塞機、漏水不斷 預算遭砍2千萬、凍結逾3億元

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立法院交通委員會今審議桃園國際機場公司明年度營業預算。記者周湘芸／攝影
立法院交通委員會今審議桃園國際機場公司明年度營業預算。記者周湘芸／攝影

桃園國際機場今年3月因南跑道歲修造成塞機，引發民怨。此外，今年桃機在百大機場排名下滑，且發生5起工程及漏水疏失。立法院交通委員會今審議桃園國際機場公司明年度營業預算，在服務費用的修理保養與保固費22億6362萬餘元及專業服務費8億1901萬餘元中，各刪減1000萬元、凍結10%（約3.08億元），提書面報告始得動支。

立委黃健豪表示，桃園機場南跑道今年3月歲修關閉54小時，期間僅仰賴北跑道起降，但班機起降為配合跑道歲修調整，導致航班大規模延誤，共有5萬多名旅客受影響。機場跑道歲修為例行性工程，應做好事先規劃，桃機公司應建立完備機制避免類似情形發生。

立委廖先翔說，跑道歲修為例行事務，且航班起降班表事前均能掌握，其交通可控程度比道路施工更高。立委林俊憲也說，塞機事件不僅引發民怨、有損國門形象，飛機滯空盤旋更攸關飛航安全，未來第三航廈預計較第三跑道更早竣工，航班及旅客有望增加，桃機公司應針對歲修工程提標準作業程序。

立委游顥表示，桃機公司雖召開3次施工規劃說明會及1次整體服務推動工作會議，但會議中僅偏重技術層面問題，未深入研究是否影響航班營運，盡管飛航總台於會議中提出「提早公告」、「影響航班」警語，桃機公司仍未注意航班超量負荷。

另外，立委林俊憲、何欣純、邱若華等人均表示，今年桃園機場共發生5起工程及漏水疏失，影響國際機場門面，顯見桃機公司督導不周。

林俊憲表示，今年3月強降雨導致第一航廈及第二航廈有零星漏水情形；5月承攬廠商辦理第二航廈北側出境旅客休息區維護作業時，更發生工作人員從天花板掉落事件；6月又發生屋頂防水工程疏失導致第二航廈美食區漏水事件；8月發生第二航廈出境大廳雨排管滲、漏水事件；9月發生自來水管線混凝土回填工程不慎破管。

立委魯明哲也說，桃園機場近年參與國際機場評比中，今年在Skytrax針對百大機場評比排名獲得66名，雖然比去年進步，仍未達疫情年的37名水準。

桃機公司董事長楊偉甫說，今年11月完成北跑道歲修，有上次的經驗重新訂定SOP，會將已執行的方式及改進方式以書面進行報告。至於漏水及設備老舊問題，目前第二航廈屋頂正在全面整修，跟過去哪邊漏水修哪邊不一樣，航廈老舊難以避免，但同一個地點不能再發生第二次，其他地方也會預防性檢查。

針對排名下滑，楊偉甫表示，過去排名退步主要因疫情期間防疫比其他國家更嚴謹，其實桃機有5項服務項目排名都在前10名內。近期已收集很多資料，有信心明年3、4月最新排名出爐會再往前提升，並以第50名為目標。

桃園機場 桃機 漏水

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