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失智症不是絕望的開始，你我都有逆轉的契機

文／ 早安健康編輯部

郭小姐在遇到林醫師前，沒有中醫看診的經驗，但接受仁愛院區林醫師的中醫治療後，沒想到才剛治療三週，媽媽就進展到可以說話。 圖／早安健康編輯部提供
郭小姐在遇到林醫師前，沒有中醫看診的經驗，但接受仁愛院區林醫師的中醫治療後，沒想到才剛治療三週，媽媽就進展到可以說話。 圖／早安健康編輯部提供

「失智症不是絕望的開始。」這段話是照護者郭小姐，想給同是失智照護家屬的鼓勵。

曾經她也感到無助，不敢相信媽媽的病情能有改善的契機。照顧失智症的媽媽多年，就跟諸多家庭一樣，失智症不僅帶走媽媽的記憶認知，也拖垮了郭小姐的家庭。媽媽退化的速度就像是雪崩一樣接踵而來，她好希望在那當下能有個人幫助她，告訴她下一步該怎麼做。

直到透過臉書社團的朋友分享，郭小姐遇到了聯合醫院仁愛院區的林舜穀中醫師，開始了中醫失智治療之路，才發現失智症不是絕望的開始。

中醫穴位按摩抗失智 看見一線曙光
「四年前媽媽失智症確診後，病程退化的速度，如雪崩一般接踵而來，不斷地換藥，克服各種行為、睡眠問題等等，甚至更不幸的，2022年底媽媽又在日照中心跌倒，病情加重，從中度進入重度，病情急轉直下，媽媽彷彿失去靈魂，全身無法自主活動，眼睛甚至空洞對外界毫無反應。」

郭小姐在遇到林醫師前，沒有中醫看診的經驗，也未曾帶媽媽嘗試過中醫治療，但接受仁愛院區林醫師的中醫治療後，沒想到才剛治療三週，媽媽就可以從無法言語、眼神空洞的狀態下，進展到可以說話。

「媽媽眼神的靈魂好像被重新喚回人間。曾經我還天人交戰的思考，要不要使用鼻胃管，媽媽現在可以完整地吃一大碗的飯菜，真的很感恩也很感動。」如今郭小姐持續每週帶媽媽找林舜穀醫師看診，甚至常常只要到醫院接受治療後，媽媽就變得很有精神，這讓她十分肯定，媽媽病情已經獲得控制。

郭小姐帶媽媽去看診的同時，也會請林舜穀中醫師指導穴位健腦按摩，在日常也能對症幫忙媽媽改善失智症狀。 圖／早安健康編輯部提供
郭小姐帶媽媽去看診的同時，也會請林舜穀中醫師指導穴位健腦按摩，在日常也能對症幫忙媽媽改善失智症狀。 圖／早安健康編輯部提供

「失智症不是絕望的開始，每一個照顧者或被照顧者，都可以在林醫師的按摩教學上，找到一線曙光！」郭小姐在照顧媽媽的生命歷程中，十分感謝能遇到林醫師的幫忙，同時也分享她自己走過的路，希望其他的照護家屬也能和她一樣，獲得逆轉失智症的契機和希望。

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