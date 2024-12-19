太空中心國家射場台東或屏東？ 吳誠文：明年3月底前選定

立法院教育委員會今審查國科會及所屬單位114年度預算，其中太空中心「國家射場」建置的選址的期程成為多位立委關注的議題。國科會主委吳誠文允諾，明年3月底之前選定發射場域。

立法委員柯志恩說，國科會轄下太空中心於112年度起發展入軌火箭，並預計於119年度起於國家發射場域發射入軌火箭，目前仍須進行環評、土地取得、工程施作等作業，而候選場域更涉及原住民族區域，需有妥善溝通及配套。

吳誠文則表示，國家射場目前確定會落腳在台東縣達仁鄉南田部落，或屏東縣滿州鄉九棚村兩地之間。在經過公聽會及與地方充分溝通後，兩地方政府及居民都持積極態度，國家射場將結合教育、觀光，也力求將環境影響到最輕，不過仍有複雜的額外需求需要討論，如公共建設。無論如何明年3月底前都將召開審議會、審定國家發射場域的選址。

立法委員葉元之也提醒，現行國家發射場域的實質規畫進度緩慢、進度落後，國科會應加速進度。

吳誠文說，國家發射場預計將為地方帶來科普教育推廣、地方創生發展、藝術人文結合、生活機能導入、太空產業鏈結等，與地方的溝通一定力求完備，也確保相關期程跟上進度。

另外，立委萬美玲也關心國科會推動B5G低軌通訊衛星計畫的研發期程一再延宕，甚至與負責製作研發的工研院有溝通落差的疑慮。

吳誠文說，日前宣布將推動的「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」計畫，將致力投入衛星通訊晶片的研發，確保低軌通訊衛星的推動。