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勞工團體4訴求 促暫停多元陪伴

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
台灣國際勞工協會昨天到勞動部前陳情，提出四項訴求，呼籲勞動部長洪申翰「勿打臉洪委員」。記者曾吉松／攝影
台灣國際勞工協會昨天到勞動部前陳情，提出四項訴求，呼籲勞動部長洪申翰「勿打臉洪委員」。記者曾吉松／攝影

昨天是國際移工日，台灣國際勞工協會（ＴＩＷＡ）到勞動部前召開記者會，提出暫停將上路的「多元陪伴照顧服務試辦計畫」、開放移工自由轉換雇主、廢除工作年限、公開就安基金收支項目等四大訴求。提醒勞動部長洪申翰，勿打臉昔日的洪委員。

洪申翰說，大家都很關心多元陪伴照顧服務計畫，勞動部很願意跟衛福部進行跨部會合作，在勞動力管理可能性上有些新作法，更有效滿足國人照顧需求，也已經跟衛福部表達。

此外，台灣民意基金會前天公布最新民調顯示，廿歲以上台灣人，近四成一覺得為滅火霸凌案上任的勞動部長洪申翰不適任。洪申翰回應，將和同仁一起凝聚內部、站穩腳步，一點一點找回社會對勞動部的信任，「我們會做得愈來愈好」。

ＴＩＷＡ指出，就業安定基金長期不透明，管理委員會形同虛設，所有預算、花費項目全都包藏在複雜會計帳務裡，連立委監督權也被蒙蔽，移工團體主張就業安定基金花費、用途、同意諸項支出委員名單等資訊，應以友善查閱者的方式定期公布，讓人民公評。

針對失聯移工問題，ＴＩＷＡ說唯有開放自由轉換雇主，政府提供實質求職管道，才是解決逃逸的正本清原之道。而施行兩年半的「留才久用」方案，目前核可近三點九萬人，但中階移工仍面臨勞動條件無保障、轉換困難、條件嚴苛的「長期居留」騙局，呼籲直接廢除移工在台工作年限，真正留才搶人。

勞動部說，就業安定基金管理會委員名單及會議紀錄均已公布在勞動力發展署官網；至於自由轉換雇主，依就服法規定不可歸責移工的事由，或勞雇雙方合意解約，經勞動部核准就可以轉換雇主，當移工聘僱許可屆滿，也可由新雇主接續聘僱。

勞動部 就業安定基金 洪申翰 移工 雇主

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