行政院傑出科技貢獻獎 表揚科研重大貢獻
「2024年行政院傑出科技貢獻獎」今天在行政院大禮堂舉行頒獎典禮，由行政院長卓榮泰親自頒獎表揚。該獎項迄今共辦理48屆，本屆共有二組得獎人，分別為台北醫學大學生醫材料暨組織工程研究所特聘教授白台瑞，以及由國立台大學醫學院附設醫院特聘教授吳明賢、教授李宜家及教授劉志銘組成的三人團隊。二組得獎人分別深耕工程科技、生物醫農領域，呼應政府前瞻策略與科技發展遠景，實踐創新，對我國社會乃至全球發展形成關鍵的影響。
白台瑞為全球血漿分離術國際權威，曾任世界衛生組織顧問，更為我國傑出的研究學者，持續在台推動「變革性治療性血液製品」的研發，成功提升血液製品的安全性及治療效果。他的研究成果已成為預防多種疾病的重要基石，如B型肝炎病毒、C型肝炎病毒、人類免疫缺陷病毒以及血友病等，同時也擴展應用至治療伊波拉病毒、嚴重急性呼吸道症候群與A型流感病毒HIN1亞型等疾病，為醫學界注入突破性的創新。
吳明賢、李宜家及團隊針對引發胃癌的幽門螺旋桿菌的抗藥性問題，成功開發出分子檢測技術，應用於個人化治療和胃癌預防，積極建立腸胃疾病與幽門桿菌臨床試驗聯盟，也推動社區幽門螺旋桿菌篩檢與根除計畫，使台灣消化性潰瘍和胃癌的發生率大幅下降，研究成果不僅使台灣社會健康水平得到顯著提升，並且成為國際篩檢與治療幽門螺旋桿菌以預防胃癌的標準。
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