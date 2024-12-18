風災後有溫暖！國寶集團舉辦安靈圓滿法會，趕在年關前撫慰家屬的心

還記得今年十月山陀兒颱風引發無情土石流，摧毀了金山納骨塔先人的家嗎？經歷近兩個月的清理、安置，如今受災的金山蓬萊陵園已經有了新面貌，臨時管理者—國寶集團於12/18-19、12/23-24舉辦安靈圓滿法會，主管機關殯葬處代表出席致意，對於國寶集團災後應變、積極善後給予高度肯定。

圖／國寶集團提供

「蓬萊陵園-祥雲觀止寶塔」原為展雲事業股份有限公司所有，後因展雲吸金案遭到查封，新北市政府委託國寶集團作為臨時管理者，代管園區並提供民眾追思祭拜服務。113年10月，金山蓬萊陵園因土石流災害遭受嚴重損毀，國寶集團秉持殯葬業尊重生命的宗旨和專業服務精神，於第一時間展開應變措施，不計成本和代價，每日動員80至100名工作人員，全力投入救災，期間甚至經歷園區沒水沒電、徒手清理的高難度救災行動。經過眾人齊心合力地謹慎清理、搬運和安置，如今已順利將五千餘位先人骨灰臨時安置至寶塔四樓。

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救援過程中，國寶集團成立專案服務小組，陪同關懷前來探視的家屬，並透過官方平台定期更新救災進度，讓家屬及時掌握最新狀況，將心比心、待客如親的服務，獲得家屬的認同。國寶集團表示，工作人員經常收到家屬致贈的飲品餐點，也感謝政府主管機關新北市殯葬處代表多次親臨勘災，提供指導與協助。

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為了讓先人及家屬都能過個好年，國寶集團力拼救災，不停歇地連續趕工，前後不到兩個月，已完成安置先人的救災行動，讓家屬能夠安心，並於12月底連續舉辦兩場法會: 12/18-19道教安靈法會、12/23-24佛教薦拔法會，114年1月12日會再進行歲末祈福法會，家屬可以依照信仰選擇參加不同的科儀法會，得到心靈上的安慰，也祈願新年平安。

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正所謂「患難見真情」，儘管風災造成的損傷令人不捨，但也見證了人間處處有溫情。國寶集團有序推進災後重建工作，展現「愛與關懷，無所不在」的公益精神，暖心行動背後，是對生命的珍視與對責任的擔當。