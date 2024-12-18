國土功能分區通知書列印系統 明年4月底上線

中央社／ 台北18日電

國土計畫法預計明年4月底上路，內政部國土署今天表示，為充分揭露國土計畫土地使用資訊，正加緊建置「國土功能分區通知書列印系統」，也會教育訓練所有作業人員，盼有效提升政府資訊公開透明度。

國土計畫法將於明年4月底上路，國土署今天透過新聞稿表示，為利國土計畫土地使用的相關資訊能充分揭露，使社會大眾後續能清楚瞭解各筆土地的國土功能分區及其分類等資訊，彰顯國土計畫對未來國土空間指導，國土功能分區通知書列印系統將配合國土計畫法同時上線。

國土署指出，系統預計於明年4月30日、國土功能分區正式公告實施的同時上線，整合「國土功能分區及使用地資訊」、「地籍圖資」等相關資料，所產出的通知書內容將包含土地的地段、地號、國土功能分區及其分類、使用地編定類別等資訊，上線後則透過線上或各地政事務所或地政便民工作站等管道，供民眾申請國土功能分區資訊的列印。

系統上線後，國土署說，將由直轄市、縣（市）國土計畫主管機關核判每筆土地的國土功能分區及其分類，並由地政事務所或鄉（鎮、市、區）公所地政便民工作站等其他適當單位協助列印國土功能分區通知書，確保民眾能即時取得國土功能分區的相關資訊。

國土署說，系統在11月底完成建置作業，後續將依序辦理系統弱點掃描、系統壓力測試、系統及資料庫的備援與備份等部署工作；預計明年1至3月針對未來的系統管理人員、地方政府的功能分區核判作業人員，以及第1線的臨櫃申請作業人員進行教育訓練。

國土署表示，盼藉由政府各單位的資源共享及資訊數位化的力量，提供民眾詳盡的國土功能分區資訊，有效提升政府資訊公開透明度。

國土署 國土計畫法

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