國人超額儲蓄突破4兆，熱錢往哪跑？專家：微型商辦正當道！

台灣人愛儲蓄，根據行政院主計總處最新預測，國人超額儲蓄在連續4年站穩3兆元後，今年將首度衝破4兆元！2024年超額儲蓄率上修至16.70%，超額儲蓄創下歷史新高達4.21兆元，顯示閒置資金仍多。

國人超額儲蓄水位偏高，預估閒置資金將流入商辦市場。 (圖／宏道帝寶 提供)

超額儲蓄水位偏高，熱錢將流向哪裡？專家表示，不動產向來被視為資金避風港，是有錢人資產配置不可或缺的一環，隨著政府政策「管住不管商」，市場需求旺盛、收租穩定的商辦成為置產新寵，尤以門檻較低、可商業登記，門面嶄新大器的小坪數商辦異軍突起，吸引新創IT資訊事業、電子商務、傳播業、網紅經濟、事務所等產業彈性進駐。

除了高雄、台南、台中商辦市場火熱，半導體重鎮新竹「可自有的小坪數商辦」更是稀缺，過去科技人士喜歡跟著台積電的腳步購買住宅，現在竹科菁英更積極在台積電周邊購置商辦，除了資產配置考量，還可達到當企業房東、節稅、賺增值等目的，甚至有買家認為商辦裝修成本、空間維護、管銷費用低，用來收藏愛馬仕皮包或是當書房、工作室或招待所，CP值高且運用靈活。

新竹寶山5G智慧城市設置中央商業區，輕總價、使用靈活的微型商辦，符合竹科菁英的需求。 (圖／宏道帝寶 提供)

台積電全球研發中心「台版貝爾實驗室」座落新竹寶山特區，已吸引7千名高科技研發大軍在此定居，愛山林建設於寶山推出18萬坪的5G智慧城市開發案「新竹帝寶」，規劃5商業區，讓帝寶人享受美式優質生活，也能就近辦公。

「新竹帝寶」周邊人才濟濟，位於竹科和未來「清華²科技園區」雙科園核心。「清華²科技園區」是清華大學整併中華大學，所設立的新興園區，該園區將配合政府「桃竹苗大矽谷推動方案」，推動政策核心的產學合作及人才培育，整合公部門研究資源，串連竹科的發展動能，可說是竹科的「育才戰略基地」，已確定將由清華大學半導體學院首波進駐。未來大量就學﹑就業人才挺進，不只住宅更加供不應求，大批創新育成人才、年輕創業族和新世代工作者，也將帶動微型商辦的需求。房地產業者推測：「新竹住宅房價緊追雙北，未來商辦價格也可望比肩雙北。」

「新竹帝寶」位於竹科和未來「清華²科技園區」雙科園核心。 (圖／宏道帝寶 提供)

「新竹帝寶」中央商業區樓下是商場，樓上是微型商辦，集結休閒、購物、辦公等機能，15-24坪適切尺度，輕鬆入手，可享受大樓公設如：高空景觀酒吧、無邊際泳池、兒童戲水區、溫泉SPA等，在提升工作效率之餘，也能兼顧身心平衡。外出洽公無論上國道或是進竹科，都十分快速便捷，吸引許多高資產族搶先布局，自用收租兩相宜，把握區域發展期，實現穩定收益與長期增值的願景。