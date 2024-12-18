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雲端發票抽獎惹議 立委審預算合計減列2400萬促改進

中央社／ 台北18日電

財政部之前舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」網路活動，抽獎活動中獎名單異常引發外界議論。立委質疑財政部監督不周，立法院財政委員會今天審查明年度相關預算案時，分別減列賦稅署工作計畫統一發票給獎及推行項下委辦費新台幣2300萬元、一般事務費100萬元，合計2400萬元，並通過主決議要求提出具體改進作法。

為提升民眾以載具儲存雲端發票、使用網路通路兌獎比率及捐贈雲端發票意願，並鼓勵民眾下載及使用財政部統一發票兌獎APP，以落實發票從開立到領獎全程無紙化，達到節能減碳的目標，財政部台北國稅局於民國113年度舉辦「雲端種樹趣 e起集點樹」，並辦理抽獎，因抽獎活動有4人重複中大獎，引發爭議。

立法院財政委員會今天審查114年度中央政府總預算案有關財政部賦稅署、台北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬歲出預算部分暨融資財源調度。雲端發票抽獎爭議成為立委關注焦點，會議主席、國民黨籍召委陳玉珍說，雲端發票抽獎疑雲影響民眾對財政部的公信力。

國民黨立委賴士葆等人質疑財政部監督不周，提出2項刪減預算提案，主張對於賦稅署明年度工作計畫「統一發票給獎及推行」編列的184億餘元，分別減列委辦費5億元、一般事務費2000萬元，合計5億2000萬元。賴士葆特別聲明，沒砍統一發票給獎獎金，不影響民眾權益，只刪減部分的委辦費和一般事務費。

列席財政委員會審查會議的財政部長莊翠雲向立委說明，明年度「統一發票給獎及推行」編列的184億餘元，總經費裡面96%是要當獎金，但要兌獎、領獎及相關系統維運占了2%，真正宣導經費只有2億3000萬元，她允諾宣導活動方式會做檢討，而且關於雲端發票抽獎惹議，已經移送調查局調查外，民事也提起訴訟。

賦稅署長宋秀玲也向立委說明，在行政調查部分，經查重複中獎人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶或其三親等以內的親屬。

莊翠雲等人說明、在場立委協商之後，立法院財政委員會通過，分別減列賦稅署工作計畫統一發票給獎及推行項下委辦費2300萬元、一般事務費100萬元，合計2400萬元。

此外，財政委員會今天在會中也通過賴士葆等人所提主決議，要求財政部所屬及賦稅署未來規劃多元租稅宣導，如有辦理抽獎活動的必要，應比照公益彩券與統一發票使用開獎機、號碼球開獎模式，並現場直播，以期公平合理及具公信力，於3個月內提出具體作法書面報告送立法院。

立法院 統一發票 雲端發票

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