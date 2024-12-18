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編公務預算要罕藥移出健保 衛福部：明年先與總額並行

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
根據衛福部新聞稿，行政院長卓榮泰日前視察部立台北醫院，除提出保障今年醫療院所健保點值0.9元，也提到行政院已編列181億預算，要將癌症新藥、罕病用藥、護理人力費用退出健保。本報資料照片
根據衛福部新聞稿，行政院長卓榮泰日前視察部立台北醫院，除提出保障今年醫療院所健保點值0.9元，也提到行政院已編列181億預算，要將癌症新藥、罕病用藥、護理人力費用退出健保。本報資料照片

根據衛福部新聞稿，行政院長卓榮泰日前視察部立台北醫院，除提出保障今年醫療院所健保點值0.9元，也提到行政院已編列181億預算，要將癌症新藥、罕病用藥、護理人力費用退出健保。對此，衛福部次長林靜儀說，罕藥專款「沒辦法一次完全移出」，因此明年度專款不會完全歸零，會採公務預算與健保並行方式執行。

林靜儀說，政府無法一次就以公務預算編足罕藥預算，因此會採「部分移出」方式，公務預算與總額專款並行，但以公務預算支付的部分，與總額專款的額度合計，會與原先的健保總額專款相同，不會讓罕見疾病病友用藥權益受到影響。

衛福部健保會執行秘書周淑婉說，114年度罕病用藥會以公務預算支付一部分，總額也有編列，但兩者比率及額度為何，因健保總額尚未核定，衛福部公務預算下周才會在立院衛環委員會審理，實際執行狀況需待下周以後才會明朗。

周淑婉表示，一次將罕藥預算移出健保，在執行上有其難度，原則上公務預算會採取挹注健保基金，並指定用於罕藥專款的方式進行。衛福部立場是緩步將罕藥專款移出健保，先看明年預算編列情況如何，以及實際執行經驗，隔年持續爭取公務預算額度支付。

罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，衛福部新聞稿一出，今一早就有病友致電詢問，擔心罕藥專款被全數移出健保，自己致電健保署長石崇良，對方表示應是誤會一場，卓院長所指的是公務預算挹注的部分，健保總額仍會保留罕藥專款。

陳莉茵表示，依健保法規定，全民健保是社會保險，不可犧牲重大傷病患者權益，罕藥專款移出健保不合法，若將急重症患者治療費用移出，「健保還算健保嗎？」罕病團體會誓死捍衛治療費用留在健保的權利，盼健保能落實其分攤治療風險的設立初衷。

健保總額 衛福部 額度

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