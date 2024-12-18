故宮院慶百年規劃 藍綠立委批無亮點

故宮將在2025年迎接院慶100年，今天成立院審查預算重點，藍綠立委指出院慶無亮點。藍委葛如鈞另列舉中國商家持續打故宮名義販售商品，故宮應在百年院慶大刀闊斧處理，以免模糊焦點。

立法院教育及文化委員會今天審查114年度國立故宮博物院、故宮文物藝術發展基金附屬單位預算案，最終並無預算受減列。而院慶百年規劃備受藍綠立委關注，如國民黨立委洪孟楷指出，翠玉白菜將赴捷克「故宮文物百選及其故事」特展展出，盼文物出訪以高規格對待，因而提案凍結新台幣30萬元，待故宮提出審慎報告。

民進黨立委陳培瑜表示，近年台灣吸引許多國家觀光客，本期待故宮院慶百年會有不同想像，但她完全看不見故宮自身論述與態度，亮點不足，以百年時間點來說相當可惜，故宮應進行專案報告。民進黨立委陳秀寳也認為，故宮目前提出紀念酒、紀念幣等院慶紀念品創意度仍不夠，提案凍結200萬元。

另外，國民黨立委葛如鈞指出，現在中國社群平台「小紅書」有「台北故宮交流中心」等商家，還有藍勾勾認證，不只賣商品還賣授權，完全是文物授權詐騙。故宮若無加強查緝，院慶百年焦點都會分散於冒牌商家，甚至2025年故宮紀念品也已在不同對岸商家上架，「我們支持兩岸交流，但不是這種交流。」

故宮院長蕭宗煌回應，這確實是故宮長期頭痛的問題，但如淘寶網上架故宮相關商品，故宮都會聯繫、或透過律師要求商家下架，但對方又會再度上架。故宮積極行使法律權益，只要有發現盜名或讓消費者產生混淆疑慮的狀況都會立即處理。

新故宮計畫預算受立委凍結最多，共凍結3.5億元。多名立委如國民黨立委柯志恩、葛如鈞關注故宮正館修建增設玻璃亭計畫。提案凍結3.5億元的葛如鈞指出，玻璃亭設置於故宮前步道，恐混亂歷史建築莊嚴視覺效果，在溫室效應下也會增加耗能，應提出書面報告後才得以動支。

蕭宗煌表示，玻璃亭是以輕量級建材設計，並非全為玻璃，有關設計視覺效果則是見仁見智，所有興建注意事項皆會按照北市府文資審議結果進行。他也強調，故宮為60年建築，應做大規模整修，如漏水等問題已無法局部處理，期盼立委支持新故宮計畫，才能一勞永逸。