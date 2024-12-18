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故宮100年院慶編列1.3億預算 立委嫌無亮點要求提報告

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
故宮博物院院長蕭宗煌列席預算審查，向立委提出說明。記者林俊良／攝影
故宮博物院院長蕭宗煌列席預算審查，向立委提出說明。記者林俊良／攝影

國立故宮博物院明年將舉行院慶100周年，在明年度預算中新增「故宮100+」院慶活動經費新台幣1億3,076萬5千元，包括文物研究與展覽業務與推廣行銷業務。今天立法院教育及文化委員會，審查114年度中央政府總預算案有關國立故宮博物院單位預算，不少朝野立委都認為故宮對於院慶100活動沒有明確亮點，欠缺相關院慶100明確論述，在網路行銷與推廣能見度也有待加強，因此凍結部分經費，要求提書面報告，始得解凍。

國民黨立委羅廷瑋質詢表示，這個活動經費1.3億，仍然無法有一個非常突顯的一個亮點，且就各項數據分析，參觀故宮人數的比率，疫情後完全沒有恢復。羅廷瑋希望故宮提出書面報告，讓預算使用上更有優化、並能有效大幅提升看展覽的人數。

國立故宮博物院 羅廷瑋

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