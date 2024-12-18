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陳文茜樂觀抗癌「別信Google的統計數字」 醫：很好的態度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人、知名作家陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片
資深媒體人、知名作家陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片

資深媒體人、知名作家陳文茜罹患黑色素癌，展開治療，她近來在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文鼓勵自己和粉絲，文字充滿正能量。胸腔內科醫師蘇一峰於臉書表示，其實這是很好的態度，疾病交給醫師處理，把快樂交給自己。

蘇一峰表示，罹癌的人最常表現的是痛苦與擔心，陳文茜表現正面的思考，要去掉自己生病的意識，樂觀的面對生病，其實這是很好的態度。過去不少的研究都發現，樂觀可以延緩癌症的惡化，悲觀憂鬱反而加速癌症惡化，造成死亡率上升，縮短存活時間。「疾病交給醫師處理，把快樂交給自己」。

陳文茜昨天再發文，她在台大癌醫中心遇到一名學者，對方透露肝癌動手術、不必化療，但上網搜尋後悲觀認為自己的存活率只有50%。

陳文茜表示，對一名癌症病人，什麼時候是生命的結束點，往往過大過重。時間似乎不存在於當下，而是不可知的未來。其實未來、存活率、復發率，只是參考值。你活下來，對於你而言是100%，你若走了，也是100%。對於你而言，那些存活率那怕80%，也沒有意義。

「我經過幾天的修煉，已經沒有生病的意識」。陳文茜表示，它就像是一面鏡子，是生命中的折射，或許映照出一間荒蕪的空屋、淒涼的空間；但不必理睬。「我還活著，我還在呼吸，還可行動自如」。人生，對於生病的人來說，只要一口氣，一些體力還在，就要真誠體驗幸福。千萬不要相信Google 的統計數字，「它只會構成你更狹窄空間」。疾病已經迫壓著我們，不要自己加壓迫害自己。

陳文茜表示，她獲贈一個夢幻禮物特製薑餅屋。是一家飯店全體員工為她精心製作，包括以糖霜做成她近20年的書籍；還有祝福話語。她將照片傳給關心她的友人，友人說「這是因為你長期受人尊敬」，她回，「我現在靠生病，騙吃騙喝，還騙到天大的禮物」。另有朋友和她討論病情問為什麼會得這種「白人」的病？她回，「可能我的祖先亂搞」，對方說，「我們是否應該更嚴肅討論？」她的答案是「嚴肅，有害健康」。

陳文茜表示，生活就是這樣，有時會低潮冬眠、甚至搞到你想要躲開全世界，但請相信自己，你還是會重新看見陽光。

癌症 醫師 陳文茜

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