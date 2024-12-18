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解公務員荒 侯友宜：屆齡退休但有意留任者可專案處理

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
高齡者成為近年重要勞動力。本報資料照片
高齡者成為近年重要勞動力。本報資料照片

台灣將邁入超高齡社會，加上少子化，勞動力短缺問題迫在眉睫。新北市勞工局今天在市政會議專案報告新北婦女、中高齡職場續航成果，新北市長侯友宜指出，市府已對適用勞基法公務人員，屆齡退休但有意願留下者，專案處理留任，但正式公務人員涉及法令，願意留下者能否延長處理，須中央研議。

新北市勞工局長陳瑞嘉指出，少子化+高齡化，台灣將在2025年邁入65歲老年人口超過20％的超高齡社會，其中青年勞動力也逐年減少，現今青年勞動力已較2019年減少21萬人；目前產業面臨缺工難題，中高齡者、婦女未來將成為重要勞動力來源。

陳瑞嘉表示，新北目前在板橋、三重成立婦女與中高齡者職場續航中心與銀髮人才服務據點，透過諮詢、職訓開發職缺等，輔導3004名婦女與中高齡者續留職場，也讓新北中高齡勞參率成長3.5％到65.7％，失業率也下降近1%。

侯友宜在裁示時指出，提升勞參率是現階段目標，政府更要以身作則，目前新北市府針對適用勞基法規範的同仁，若因為年齡將要屆退，若同仁有意願繼續為公部門服務，都有以祕書長組成的專案小組評估。

侯友宜說，有許多屆齡退休者，身體依然健康，且有許多經驗可以傳承，近年公務人員報考人數愈來愈低，對於願意繼續為公務體系服務者，能否比照勞基法有機會延長退休年限，需要中央政府去修訂，讓公務體系職場也能永續。

陳瑞嘉表示，勞基法規定民眾未滿65歲「不得強制退休」，在公務體系適用勞基法的公務人員，大多都是屆滿65歲後會退休，但仍有許多人希望續留職場，因此透過專案審核，除了本人要有意願，也會審核他的過去表現、工作態度等等。

勞工局就有一名資深外籍移工稽查員，在稽查這塊經驗老道，不過2年前他本人因屆齡要辦理退休，但他本人有意願留任，透過專案審查後，順利留任一年。

不過目前公務人員法令是65歲「應退休」，陳瑞嘉說，目前這部分上沒有放寬的彈性，才會討論是否有相關機制。

新北市人事處長林正壹表示，目前適用勞基法公務人員部分，大多在這兩年開始，目前大多都是延長一年退休，由各局處評估。

侯友宜也說，新北市在29區全面設置就業服務據點，更有8處就業服務站，因應林口區發展及人口集中趨勢，明年確定增設第9處「林口就服站」，讓求職求才、申請失業給付更便捷。

中高齡 職場

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