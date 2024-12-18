教宗方濟各88歲生日 駐教廷使館轉致賴總統賀函

教宗方濟各17日歡慶88歲生日，駐教廷大使館代表總統賴清德轉達祝賀函，感謝教宗對促進宗教自由與普世教會合一的努力，以及隨時向處在社會邊緣的人伸出援手。

駐教廷大使館17日向教廷國務院轉致賴總統賀函，信中表示，在教宗方濟各（Pope Francis）88歲生日的喜悅時刻，賴總統與台灣人民、政府一起，由衷表達誠摯問候和祝福。

信函指出，台灣人民感謝教宗為促進普世教會合一和宗教自由所採取的一切行動，同時感謝教宗持續敦促全球公民克服分歧，維護正義與和平，採取對話方式，向生活在社會邊緣的人伸出援手，並關心世人共享的地球。

信函指出，隨著耶誕節即將來臨，祈願將要揭幕的「希望禧年」（JUBILEE OF HOPE），能激勵人們擁抱博愛與團結的普世價值。

在信函最末，賴總統祝願教宗方濟各身體健康平安，期盼在教宗的指引下，協助眾人致力建立一個更人道、和平、公正的世界。