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全美議會交流理事會挺台 譴責中國將2758決議武器化

中央社／ 華盛頓17日專電

全美議會交流理事會今天宣布，組織通過一項政策倡議，反對中國濫用聯合國大會第2758號決議，意圖使台灣失去國際合法地位、將台灣排除在國際組織之外；並譴責中國將此決議武器化。

根據全美議會交流理事會（American LegislativeExchange Council，ALEC）的網站，這項倡議在13日通過。ALEC今天透過新聞稿指出，倡議凸顯其捍衛主權國家免受不當政治和經濟干預的承諾。

全美議會交流理事會執行長尼爾森（Lisa Nelson）說，中國操弄聯大第2758號決議，企圖將台灣從國際舞台抹去，這種行為攻擊台灣的經濟、自由及人民的基本權利，必須停止。對此坐視不管將傷害支撐全球民主社會的自由與自治價值。

新聞稿指出，聯大2758號決議承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一代表，將台灣代表團逐出聯合國。隨著時間進展，中國把該決議當作武器，阻止台灣參與國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）等重要機構。

ALEC聯邦主義、國土安全及國際關係資深主任瓊斯（Karla Jones）說，中國此舉帶來深遠且危險後果，不僅阻礙台灣對ICAO、INTERPOL的貢獻、削弱以規則為基礎的國際秩序、助長中國對統一的宣示，也威脅台灣的主權與安全。

全美議會交流理事會是美國規模最大的跨州、跨黨派地方議會交流組織，約1/4現任州議員為成員，多次通過挺台議案與倡議。

2758號決議 主權 聯合國

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